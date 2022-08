BELIVUKOVOM KOLJAČU OVA ŽENA REDOVNO DOLAZI U POSETU: Srđan Lalić sam u ćeliji u Okružnom zatvoru

Srđan Lalić, četvrti optuženi iz klana Veljka Belivuka, koji je pre nekoliko dana sklopio sporazum o priznanju krivice u zamenu za kaznu zatvora od 18 godina i time dobio status okrivljenog svedoka, kako se saznaje, odvojen od ostalih zatvorenika u Okružnom zatvoru u Beogradu, poznatijem kao CZ, nalazi se sam u ćeliji, a prima i posete.

- Lalić je dobio status okrivljenog svedoka, a ne svedoka saradnika kako mnogi i dalje navode. On je prebačen u "sobu" u kojoj je sam iz bezbedonosnih razloga. Čuva ga jaka policijska ekipa koja se ne odvaja od njega. Prima posete, a redovno mu dolazi njegova advokatica Mia Todorić - rekao je sagovornik iz istrage ovog slučaja.

Lalić, osim što treba da ispriča sve o do sada poznatim zločinima koje je počinila pomenuta kriminalna grupa, on je ključna karika u sudskom postupku jer, osim toga, on treba da reši mnoge misterije koje datiru još iz perioda 2015. godine.

- U Srbiji je nestalo mnogo muškaraca za koje se sumnja da ih je likvidirao klan Veljka Belivuka, a upravo je Lalić taj koji treba da reši te misterije koje datiruju još iz perioda 2015. godine. Osim toga, dve fotografije Srđana Lalića na kojima se vidi kako se smeje dok muče žrtve svedoče o tome da je on bio prisutan kada su se dešavali najmonstuozniji zločini što ga čini savršenim ključnim okrivljenim svedokom. Tužilaštvo je tim potezom obezbedilo presudu vođama klana i osiguralo se u slučaju da se dokazi poruka i fotografija sa Skaja proglase nezakonitim - rekao je sagovornik iz istrage ovog slučaja za Telegraf.

Nudio se od početka postupka

Srđan Lalić se, kako je Kurir pisao, od samog početka suđenja nudio sa bude okrivljeni svedok.

- Uradio je sve što je mislio da treba da bi se dodvorio nadležnima. Sve je pričao, ko je šta radio u klanu, kako su mu Belivuk i Miljković naređivali, kao i to da su mu uterali strah u kosti, ali to mu nije pomoglo da dobije status kao Hrvatin. On je tako nešto pokušavao i ranije - rekao je tada sagovornik iz istrage.

Zadaci

Na osnovu dokaza on je optužen da je učestvovao u ubistvima Milana Ljepoje, Aleksandra Gligorijevića Pukija, Zdravka Radojevića, Lazara Vukićevića, Gorana Veličkovića Goksija i Nikole Mitića. On je, takođe, u ovoj kriminalnoj grupi bio zadužen i za nabavku i održavanje kriptovanih telefona sa pomenutom aplikacijom.

Srđan Lalić učestvovao je i u otmici i ubistvu Nikole Mitića (33). To je šesta žrtva za čiju smrt su prikupljeni dokazi. On je otet na Dedinju, ispred ambasade SAD, a potom prebačen u prostorije ove kriminalne grupe na stadionu u Humskoj, gde su ga mučili.

Belivuk i Miljković su, zatim, doneli odluku da se pretučeni Mitić prebaci u vikendicu u Ritopeku i tamo ubije. Okrivljeni Miloš Budimir, Lalić i Dejan Tešić odvezli su žrtvu u Ritopek gde je nakon mučenja i ubijen.

Optužnica

Potvrđenom optužnicom ova grupa tereti se za pet brutalnih ubistava, trgovinu drogom, nedozvoljeno držanje i nošenje oružja, silovanje i otmicu. U pitanju su ubistva Gorana Veličkovića Goksija, Lazara Vukičevića, Zdravka Radojevića, Aleksandra Gligorijevića Pukija i Milana Ljepoje.

Belivuk je optužen za pet, a Marko Miljković za četiri teška ubistva.

Za ta ubistva optuženo je još 11 pripadnika grupe.

Dokazi protiv ove grupe zaplenjeni su mahom sa Skaj aplikacije za mobilne telefone, među njima audio i video snimci, kao i fotografije brutalnih ubistava, a putem međunarodne pravne pomoći one su iz Francuske dostavljeni našim pravosudnim organima.

