LALIĆ MOŽE SVE DA OTKRIJE Detektiv Grgur: Belivukovi jataci su još na slobodi, a među njima i političari OTVORENA PANDORINA KUTIJA

Srđan Lalić, jedan od najodanijih vojnika Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, koji je posle godinu i po dana u pritvoru odlučio da progovori i ispriča sve tajne surove kriminalne grupe i njenih vođa, mogao bi da otkrije kome su vođe klana poklonile Skaj telefone za tajnu komunikaciju!

Lalić je IT inženjer i stručnjak za kompjutere, a vodio je kompletnu brigu o Skaj telefonima za pripadnike klana i njihove saradnike, a otkriveno je da je on lično imao registrovanu platformu preko koje se koristila ova aplikacija. Još na početku istrage otkriveno je da je glavni operativac za komunikacije koje su vodili preko Skaja, njihovo nabavljanje, održavanje i korišćenje bio Lalić.

foto: MUP RS, Dado Đilas

Istražitelji su ostali šokirani kada su otkrili da je ovaj IT stručnjak bio najsuroviji i kada su u pitanju mučenja i likvidacije žrtava klana u Ritopeku. Već dva pripadnika klana - Bojan Hrvatin i kum Marka Miljkovića Nikola Spasojević, progovorila su i do detalja opisala ulogu Belivuka i Miljkovića, ali i ostalih pripadnika kriminalne grupe u svakom zločinu. Zbog onoga što je Lalić ponudio da otkrije i on je dobio status okrivljenog svedoka.

O ovoj temi su za Kurir televiziju govorili Uglješa Grgur, privatni detektiv i diplomirani pravnik i Rajko Nedić, odgovorni urednik Kurira.

foto: Kurir Televizija

- Prilikom hapšenja Belivukove grupe pojavili su se mnogi novi likovi, pre svega Lalić, za koga šira javnost nije znala. Kasnije, javnost je bila šokirana fotografijama koje su skinute sa Skaj aplikacije - rekao je Rajko Nedić, odgovorni urednik Kurira i dodao:

foto: Kurir Televizija

- Pojavljuje se veliki broj priča koje mogu biti otkrivene. Pre svega da otkrije ostala teška ubistva, a treba da podsetimo da je mnogo ljudi nestalo u tom periodu, ne samo u Beogradu, nego i neki ljudi za koje ni ne znamo. Imamo i tu njegovu ulogu stručnjaka IT, te da li je neko od političara ili iz policije sarađivao - rekao je Nedić.

Uglješa Grgur, privatni detektiv i diplomirani pravnik, istakao je da misli da Srđan Lalić ima mnoga saznanja.

- Lalić je tužilaštvu ponudio dosta stvari. Interesuju me nerasvetljena ubistva. Takođe, interesuje me i po čijem nalogu su iznosili laži. Mislim da bi Lalić mogao mnogo toga da kaže - rekao je Uglješa Grgur i dodao:

foto: Kurir Televizija

- Šta me još zanima, a to su ti njihovi jataci koji su na slobodi, a kojih sigurno ima. Imaju i spolja ljude, a koji su ti ljudi? Od običnih kriminalaca, policajaca - kriminalaca, političara - svi ti ljudi su umešani. Dosta ih ima na slobodi. Ne bi me iznenadilo ni da imaju neku komunikaciju sa njima - zaključio je Grgur.

Više o ovoj temi pogledajte u VIDEU ISPOD:

05:14 Uglješa Grgur i Rajko Nedić o Srđanu Laliću

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

04:45 LALIĆ 3 KLJUČNE STVARI IMA DA PONUDI TUŽILAŠTVU! Otkriveno šta će Veljin koljač morati da ispriča, NIJE MU ZA DŽABE SPUŠTENA KAZNA