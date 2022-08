IZBO MLADIĆA, PA SE VRATIO DA PIJE PIVO: Novi detalji pokušaja ubistva u Donjem Milanovcu

Policija iz Majdanpeka uhapsila je u ponedeljak A. Đ. (50) u obližnjem Donjem Milanovcu zbog sumnje da je ispred prodavnice ubo nožem u stomak sugrađanina B. A. (29), a nakon toga vratio se da pije.

Po priči meštana, ranjeni B. A. kao da nije osetio ubod, već je reagovao tek kada mu je stomak oblila krv, nakon čega je otišao u bolnicu u Majdanpeku.

Kako saznajemo, osumnjičeni nije povredio nijedan vitalni organ ovog mladića, koji se oporavlja u bolnici u Majdanpeku nakon hiruške intervencije.

- Lekar koji je prvi ukazao pomoć ranjenom B. A. je zbog obilnog krvarenja konstatovao da su u pitanju dva uboda, ali je, srećom, pogrešio. Tek kada je počela operacije videlo se da je u pitanju jedan ubod nožem. Najverovatnije se radi o običnom kuhinjskom nožu, ali to će utvrditi istraga. Inače, sečivo nije bilo duže od 7,5 santimetara - saznajemo nezvanično od nadležnih.

Po priči meštana, ranjeni mladić radi u tom mestu kao konobar. Osumnjičeni A. Đ. je odranije kivan na njega jer, navodno, nije hteo da ga usluži pićem jer je nezgodan kad popije, a ranije je pravio problem sa jednim od gostiju.

- Sve se odigralo zaista brzo. Ubodeni B. A. je sa prijateljem došao ispred prodavnice, a tu se već nalazio osumnjičeni muškarac. Kada je ugledao mladića, počeo je da mu dobacuje uvredljive reči. Mladić je odgovorio da ga ostavi na miru, a zatim mu je A. Đ. brzo prišao, izvadio nož koji je imao kod sebe i ubo ga u stomak - pričaju meštani.

Policija iz Majdanpeka je brzo došla u Donji Milanovac.

- Dođli su da uhapse napadača. Verovatno su se i organi reda iznenadili jer su A. Đ. zatekli u objektu kako pije pivo. On je ubo mladića, i mirno se vratio svom pivu - saznajemo nezvanično. Osumnjičenom A. Đ. je određen pritvor do 48 sati, i on će do večeras biti predat nadležnom tužilaštvu.

(Kurir. rs - S. B.)