ISPOVEST STARICE IZ SVILAJNCA KOJU JE SILOVAO KOMŠIJA: Bitanga jedna, gurala sam ga nogama i rukama, čak sam ga i za prst ujela

Muškarac (33) iz okoline Svilajnca uhapšen je po poternici koju je policija raspisala zbog sumnje da je silovao komšinicu (79).

Lisice na ruke su mu stavljene u Zrenjaninu na oko 200 kilometara od mesta u kom je izvršio brutalan zločin. Starica je ispričala da se horor koji je doživela dogodio u subotu oko 23 sata.

- On je bitanga jedna! Ne daj bože nikome da doživi sve ovo. Još sam pod velikim stresoma. Horor njegovog iživljavanja trajao je oko 20 minuta. Svaki minut nanovo preživljavam - rekla je silovana bakica.

Navodi da joj je desetak minuta pre napada zvonio telefon, ali da se niko nije javljao kad bi podigla slušalicu.

- Verovatno je on zvao. Nakon toga čula sam da se neko šunja oko kuće, ali ni na kraj pameti mi nije bilo šta će uslediti nekoliko minuta kasnije. Srećom, nije me tukao, a mogao je i da me ubije koliko je jak. Pa dovoljno bi bilo da mi je jastuk stavio preko glave, ugušio bi me, ali ne, imao je samo jedan cilj koji je nažalost ostvario - navela je starica koja nakon smrti supruga živi sama.

Dodaje da ima i unuke koji su je zvali da ide kod njih, ali kako je objasnila nasilnik je zatvoren pa joj to daje neku sigurnost da može da ostane na svom ognjištu.

Starica je do detalja objasnila šta se desilo.

Komšija je prema njenim rečima kobne noći preskočio ogradu i nogom razvalio vrata.

- Bilo je kasno. Već sam bila legla i gledala televizor. Trgao me je taj udarac u vrata i tada sam ga videla. Odmah je skočio na mene. Nisam stigla da ustanem iz kreveta. Gurala sam ga nogama i rukama, čak sam ga i za prst ujela, ali nisam mogla da sprečim da me siluje. Dozivala sam pomoć. Nadala se da će me čuti komšije - rekla je starica.

Napasnik je u jednom trenutku, prema njenim rečima, čuo kako lupa kapija i pobegao.

- Tada se sklonio od mene i pobegao kroz ista vrata koja je razbio. Čim sam došla sebi pozvala sam ćerku, a ona policiju. Verovatno je pomislio da dolazi komšija. Ko zna šta bi mi još uradio da ga to nije sprečilo. Šta sam dočekala u ovim godinama ... - rekla je nesrećna žena.

Srbiju je pre samo nekoliko dana, podsetimo, potresao slučaj iz Alibunara kad je maloletni unuk (17) silovao svoju babu koja ga je odgojila.

(Kurir.rs/Informer/Foto:Ilustracija)

Bonus video:

02:33 OVAKO ĆE SE SUDITI UNUKU (17) ZA SILOVANJE BAKE! Advokat objasnio šta će se primenjivati u zločinu: NEĆE BITI KLASIČNI POSTUPAK