MLADOŽENJA SA ČIJEG VESELJA JE KUMA STEFANA OTIŠLA U SMRT: Bila nam je svadba, a drugog dana se desila tragedija!

Mladenci Dragiša Gile (25) i Kristina Čolović, neutešni su što su ostali bez kume Stefane Đurović (24) koja je poginula kod Kragujevca pri odlasku sa drugog dana njihove svadbe pre nedelju dana.

U istom saobraćajnom udesu teško je povređena i Anđela V. drugarica mlade, koja se uspešno oporavlja, a lakše povrede i tešku psihičku traumu je zadobio mladoženjin drug Srđan Janković kao vozač automobila.

Jankoviću po izlasku iz kraljevačke bolnice sledi odlazak u pritvor kako ne bi ometao istragu jer je utvrđeno da je vozio pod dejstvom alkohola budući da mu je u krvi na uviđaju izmereno 1,3 promila alkohola. Automobil je pod još nerazjašnjenim okolnostima izleteo sa kolovoza i udario u betonski stub, odakle kumi na žalost nije bilo spasa i podlegla je povredama.

Pošto je Vladimir Đurović otac stradale devojke javno poručio da vozaču da je pijani skot i otvoreno ga optužio za smrt ćerke, meštani Ratine, a posebno Jankovićeva porodica osećaju potrebu da javnosti ispričaju kako je došlo do nesreće. Ističu da su Stefana i Anđela navaljivale da ih Srđan poveze do Kraljeva uprkos tome što im je govorio da je pijan, a u međuvremenu je stradala devojka promenila plan i preklinjala Srđana da je poveze prema Kragujevcu u susret njenom dečku.

- Srđana niko ne štiti i ne govorimo da nije kriv, ali devojke Stefana i Anđela su njega molile da ih poveze do Kraljeva. Govorio im je da je popio i da ne sme, ali nisu ga slušale. One su punoletne osobe istih godina kao on i odgovorne za svoje postupke - kazao je Ivica Đurić iz Ratine.

I Stefan Čolović kaže da od odgovornosti njihov drug Srđan neće bežati jer je savestan i dobar mladić, ali da bi trebalo da se sagleda istina koja je drugačije od napisane u pojedinim medijima.

- Treba reći istinu. Znamo da je pokojna Stefana terala Srđana da je vozi za Kragujevac i da ga je Anđela ubeđivala - izričit je Stefan.

Mladoženja Dragiša Čolović koji je odrastao sa Srđanom, vidno neraspoložen je kratko za Srpski telegraf rekao da bi bilo vrlo nezahvalno da on komentariše odlazak sa veselja kume i drugarice sa njegovim drugom jer nije prisustvovao dogovorima o vožnji.

- Proživljavamo pakao, ne dao bog nikome. Bila nam je svadba, a drugog dana se desila tragedija. Njih troje koji su se vozili najbolje znaju kako je tekao njihov razgovor. Mu nismo bili tu. Na veliku žalost, Sefanu smo izgubili i možete da zamislite kako nam je. Ljudi pričaju iako ni oni nisu bili tu, a mi se sklanjamo. Bukvalno smo se povukli i telefon mi je po ceo dan isključen - rekao je mladoženja.

Majka vozača: Moj sin nije jedini krivac

Radica Janković, očajna majka vozača koji je u smrt povezao kumu sa svadbe u pijanom stanju takođe tvrdi da je njen sin za volan seo pod pritiskom te dve devojake, kao i da je odgovornost troje mladih zajednička jer je svako samostalno odlučivao o sebi samom. Radica je prepričala šta su joj drugari njenog sina rekli o kobnoj večeri, jer sin zbog istrage ne može da joj govori o tome.

- Slavlje upriličeno dan nakon svadbe u restoranu je bilo pod šatorom kod kuće mladoženje. Moj Srđan je odrastao sa Dragišom i bukvalno su kao braća i mnogo je nam jer teško zbog svega. Rastrzani smo. Srđan je te večeri dugo šetao sa Anđelom koju je upoznao na svadbi. Rekli su mi da su se dopali jedno drugom. Stefana je pila cele večeri crno vino i ona je insistirala da je Srđan vozi iako joj je rekao da ne sme jer je popio. Drugari mog sina su mi rekli da je Stefana Srđanu rekla: " Daj meni ja ću da vozim, ako nećeš ti", a da je on tada rekao da Anđela odluči ko će od njih dvoje voziti. Verujem da je za udes kriv i klizav kolovoz jer je kiša padala te noći - kaže slomljena Radica.

Ocu svi krivi za tragediju

Jedan od drugara mladenaca koji nije želeo da ga imenujemo rekao nam je da najbliže prijatelje vozača bole reči Stefannog oca koji nije realan zbog bola koji ga je zadesio.

- Stefanin otac ne može da krivi Srđana jer on nije puškom naterao njegovu ćerku da sedne kod njega u kola. Oca sada ne zanima niko drugi i pljuje čak i Stefaninu majku koja ju je bez njega odgajala celog života. On je otišao u Švajcarsku kad je Stefani bilo dve godine - ispričao je drugar mladenačkog para

Tuga i naša, šta da vam kažem

Nakon operacija na Insitutu za ortopediju na Banjici Anđela se oporavlja.

- Lekari su zadovoljni jer ima pomaka na bolje. Anđela je budna, pomera ruke i operacije koje je imala su prošle dobro - kazao je drugar.

Vozačeva majka je kako saznajemo u kontaktu sa Anđelinom mamom i zajedno se mole za njen oporavak, dok zasad Jankovići uprkos upornim pokušajima nisu uspeli da se čuju sa ožalošćenom porodicom. Roditelji vozača su bili na sahrani Stefane.

- Morala sam da odem na sahranu i po cenu da me izudaraju u afektu. Bilo je mnogo sveta i ne verujem da su znali da smo mi Srđanovi roditelji. Preko nekih ljudi smo kasnije pokušali da stupimo sa porodicom poginule devojke, ali za sada nismo uspeli. Tuga i naša, šta da vam kažem - rekla je Radica.

