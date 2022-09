OVAKO JE POČELA NAJVEĆA MISTERIJA U SRBIJI: Svi su mislili da su oteti ZBOG NOVCA, ali ubrzo su pronađeni MRTVI I SPALJENI!

Goran Đokić (57), vlasnik menjačnice, njegova žena Gordana (56) i ćerka Lidija (25) nestali su 26. septembra prošle godine kada su iz sela Moravac krenuli kući u Aleksinac.

Njima se svaki trag izgubio oko ponoći na putu između sela Moravac i Aleksinca, dugačkom svega tri kilometra, a nestanak je prijavljen 29. septembra.

Rođaci su nekoliko dana nakon nestanka ispričali i da je jedan od mobilnih telefona nestalih Ðokića poslednji put bio aktivan upravo 26. septembra, odnosno bila je uključena aplikacija Vajber, ali od tada nije bio na mreži.

Saobraćajka, dugovi, otmica?

Njihov nestanak uznemirio je mnoge, kako su dani odmicali misterija je postajala sve veća, a ovaj slučaj digao je celu Srbiju na noge.

Postojalo je nekoliko verzija njihovog nestanka, jedna je bila da su eventualno doživeli saobraćajku i sleteli s puta u neku provaliju ili u Bovansko jezero.

Međutim, pripadnici MUP Srbije i ronioci Žandarmerije vršili su opsežnu potragu za porodicom Ðokić ali ništa nisu pronašli.

- Prema izvoru iz istrage, Goran je jednom čoveku pozajmio oko 100.000 evra za određenu kamatu. Taj čovek, navodno, nije mogao da mu vrati pare. Istraga ide u tom smeru da ih je dužnik možda oteo... Ostale verzije su da su eventualno doživeli saobraćajku i sleteli s puta u neku provaliju ili u Bovansko jezero. Takođe, u opciji je i verzija da su se negde sklonili u strahu od dužnika - ispričao je tada naš sagovornik i dodao:

- Goran je ranije bio na meti lopova, ali nikada se nije dogodilo nešto slično. Prekontrolisane su sve kamere u Aleksincu, ne samo za tu noć već i za nekoliko dana unapred. Operativci su složili mozak s kim je Goran kontaktirao prethodnih dana, ko je znao da je u Moravcu kod majke i imaju čak pretpostavke gde je nestao njegov "pasat".

Jedan rođak rekao je da strahuju da ih je neko kidnapovao zbog novca.

- Očigledno je da su upali u sačekušu. Policija je obila njihov stan i utvrđeno je da te večeri nisu ni ušli unutra. Neko ih je čekao u blizini i oteo. Sumnjam da je u pitanju novac. Možda ih neko drži zatočene. Goran je dobar čovek, Gordana ne bi mrava zgazila, a Lidija je zlato. Nije bilo sukoba među njima, samo su pare u pitanju - kazao je tada rođak nestale Gordane.

Snimila ih kamera, ali od auta nije bilo ni traga

Rođaci su pričali i da je porodica imala običaj da otputuje ali su se uvek javljali.

- Snimila ih je kamera s perionice nadomak Aleksinca, njihov "pasat" prošao je tu u nedelju u 00.10. Ne znamo da li su uopšte stigli do stana, svetlo je gorelo, ali ono se uključuje automatski kad padne mrak. Ovo se nikada nije desilo - ispričao je tada Novica Aritonović, brat nestale Gordane.

Stan prazan, menjačnica nije radila

Komšije su ispričale i da se Ðokići nisu pojavljivali u stanu u kom žive.

- Daj bože da su otišli na odmor. Svi u zgradi su uznemireni. Video sam Gordanu u subotu, kao i uvek, rekla mi je: "Dobro jutro", nije bilo ništa neobično. Fina su porodica, normalna i kulturna. Koliko znam, pre nedelju i po dana su bili na odmoru u Vrnjačkoj Banji, ali radnja je radila, radi kad nisu tu, a sad nije radila od ponedeljka, što se dosad nikada nije dešavalo, pa nam je čudno - kaže komšija. Dok drugi dodaje da Ðokići imaju radnika u menjačnici, koji je nedavno imao srčani udar, te zbog toga ne može da radi.

Nedelju dana trajala je potraga za Đokićima, a tela tročlane porodice pronađena su 2. oktobra u selu Moravac.

Desilo se ono čega su se svi pribojavali, utvrđeno je da su ubijeni, a posle zločina njihova tela su spaljena.

Podsetimo, glavni osumnjičeni za ubistvo tročlane porodice je Goran Džonić, brat Gorana Đokića, a optužnice protiv njega još nema, ni godinu dana nakon ubistva.

U pritvoru su trenutno on i njegov sin Stefan iako do sada istraga nije našla nijedan dokaz koji bi ukazivao na to da je znao eventualne planove oca, a ima i alibi za kritičnu noć 26. na 27. septembar.

