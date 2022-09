DETALJI DRAME U NIŠU Hrabra radnica skočila na naoružanog pljačkaša: Istrčala sam iz radnje, dozivala pomoć, a on je jurio za mnom

Ušao je u radnju sa nožem u rukama i krenuo na koleginicu. Rekao joj je tiho: "daj pare". Povukla sam ga i onda je krenuo da juri mene. Pomislila sam: "gotovo je sa životom".

Ovim rečima započinje ispovest I.S, radnica prodavnice slatkiša na Bulevaru 12. februar u Nišu, koju je danas oko 13 sati pokušao da opljačka za sada nepoznati razbojnik. Hrabra radnica, koja je svojim gestom spasila koleginicu i sprečila razbojnika da otme pazar, još je u šoku i ne može da poveruje šta se desilo.

- Vrteo se tu oko radnje jedno 15 minuta, pravio se da telefonira, dok je "snimao" situaciju u radnji. Mislio je da je koleginica sama kada je ušao. Nije znao da sam i ja iza jednog od rafova. Onižeg je rasta. Imao je kačket i crnu hiruršku masku na licu. Kad sam videla nož u njegovim rukama mnogo sam se uplašila. Koleginica je imala kutiju u rukama i njome ga je odgurivala dok je prilazio. Bio je to nož "skakavac" ili neki sličan. Ja sam ga povukla za rame i odgurnula, ali se onda ustremio na mene - priča I.S.

Navodi da je istrčala i počela da beži kroz sokak koji prolazi odmah pored radnje.

- Počela sam da bežim i da vičem "policija, policija"... On je trčao iza mene. Pomislila sam "gotovo je sa životom". Od tog trenutka imam prekid filma. Ne znam šta se onda dogodilo. Od tada se ne sećam. On je otrčao negde, a ja sam stajala na sredini ulice i dozivala pomoć - priča I.S.

Razbojnik je pobegao bez plena, a ubrzo je došla policija koja je odmah započela potragu. I.S. i koleginica su preživele veliki stres, a koleginica je morala da zatraži medicinsku pomoć zbog naglog skoka krvnog pritiska.

- U šoku smo jer se pljačka desila u po bela dana kada ovde na ulicama uđe mnogo ljudi i prolaznika - kaže radnica I.S.

