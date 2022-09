OTKRIVENO KO JE BIO VEZA IZMEĐU VELJINOG KOLJAČA I TUŽILAŠTVA! Belivukov vojnik Srđan Lalić od hapšenja kovao plan izdaje

Godinama čuvane tajne klana Veljka Belivuka i njegovih saradnika isplivavaju u javnost već godinu i po dana, a odaju ih oni koji su bili učesnici gnusnih zločina koji se stavljaju na teret Belivuku, Marku Miljkoviću i još 28 članova ove organizovane kriminalne grupe.

Imena Bojana Hrvatina, Nikole Spasojevića, a pogotovo Srđana Lalića su tako od prijateljskih i lojalnih postala imena najvećih izdajnika. I dok klan na sve načine pokušava Laliću da pokaže nadmoć, on još od kada su mu stavljene lisice kuje plan izdaje i "pokajanja". Sproveo ga je preko jedine spone između okrivljenih i Tužilaštva, a to nije njegova advokatica.

Prema rečima dobro obaveštenih izvora, Lalić, Spasojević i Hrvatih imali su zajedničkog prijatelja koji je bio posrednik između njih i tužioca, piše 24sedam.

- Ova informacija kruži i među okrivljenima, a to je da su sva trojica okrivljenih svedoka imali zajedničkog cimera u Centralnom zatvoru i da je on bio spona između njih i Tužilaštva. Sve što su imali da ponude objašnjavali su njemu, a on je dalje prenosio onima koji su za to zaiteresovani. Lalić je najviše toga imao da ispriča i samo se čekalo kada će njegove informacije moći da prošire optužnicu, ili čak da u nekoj bližoj budućnosti podignu novu - kaže izvor.

Belivuk i Miljković su u više navrata na suđenjima govorili da "ne mogu da dočekaju da sami ispitaju svedoke-saradnike", a poseban znak da su se okrivljeni ozbiljno "naoštrili" da do detalja ispitaju i isprovociraju Lalića jeste i poljubac koji mu je poslao Miloš Budimir, dok ga je njegov brat Marko fiksirao pogledam.

Lalićevi iskazi za sada su poznati samo tužiocu i Lalićevoj advokatici. Sve Lalićeve dosadašnje informacije koje je delio sa Tužilaštvom odnosile su se na monstruozna ubistva za koja su, uglavnom, već postojali dokazi. Međutim, pošto je Lalić čuvan da bi im otkrio ono do čega nisu mogli da dođu operativnim radom, a svedok je optužen za najteža dela, morao je konačno da oda i najstrože čuvane tajne.

Lalić je tako rekao i gde leži novac klana Veljka Belivuka, famoznih 70 miliona evra. Prema pisanju beogradskih medija koji se pozivaju na izvore iz istrage, Lalić je priložio dva USB-a na kojima se nalaze podaci sa svim računima Veljka Belivuka i tokovima novca.

Marko Miljković je, inače, na jednom od suđenja posebno istakao da i Belivuk i on jedva čekaju suočenje sa Srđanom Lalićem i da će tada tek imati šta da kažu.

- Vidi se da mu nije dobro, tužilac mu pomaže šta treba da kaže jer on ne može da se seti svega. A onda on prima pare, jede picu i burek, čuvaju ga i paze, živi u stanu, a mi jedemo zagoreo pasulj iza rešetaka - rekao je Miljković.

Podsetimo, Veljko Belivuk, Marko Miljković i ostali terete se za kriminalno udruživanje i počinjenje sedam teških ubistava, za otmice, mučenje, silovanje i prodaju droge. Srđan Lalić je, međutim, sa Tužilaštvom sklopio dogovor za u zamenu za 18 godina zatvora oda sve tajne klana.

Kurir.rs/24sedam