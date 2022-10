ČITAVIH 8 MINUTA UMIRALA JE NA DNU SAVE KOD UMKE Ispovest žene koja je preživela najveću nesreću u istoriji Beograda SEĆA SE SVEGA

BEOGRAD - Paulina Lukić se seća svega što se desilo 1967. godine kada je crveni "Lastin" autobus pun dece i ostalih putnika prebrzo išao kaldrmama glavnog grada.

"Pogledala sam kroz prozor bolnice, danas je to 'Sveti Sava', a tada je bio Urgentni centar. Ljudi su čekali autobus za Obrenovac sa cvećem, vencima, u crnini. Jedan od tih venaca mogao je da bude moj...".

Ovako je za Kaldrmu ispričala Paulina Lukić, tada Tanasijević, koja je ležala u bolničkom krevetu sa promrzlinama, izranjavljana od stakla, sa upalom pluća i, začudo, bez ijedne teške povrede, ali sa beskrajno dubokom ranom na duši.

Imala je 16 godina, a bila je na lekovima za smirenje. Njen život ispunio je sirovi strah. Dan ranije izvučena je sa dna Save, kao jedna od nekoliko preživelih žrtava najveće autobuske i drumske nesreće u istoriji Beograda.

"Lastin" autobus za Obrenovac je 16. novembra 1967. sleteo u Savu kod Umke, poginulo je 27 ljudi, čudom se spaslo njih 11. Voda je ugušila najpre vriske, a potom i živote gomile ljudi koja se samrtničkim stiskom povezivala udišući poslednji dah.

Paulina je pošla kod sestre na Umku i stajala na stanici kod Ade, čekajući obrenovački autobus. Vreme je bilo tipično poznojesenje, prohladno, promaljala se susnežica, spuštala se magla. Kolovoz je bio vlažan, a stanica puna ljudi u mantilima, cipelama, sa kišobranima. Nestrpljivo su čekali crvenu “Lastu” i da stignu kućama. Nisu ni slutili da ih iza jedne blage krivine čeka horor, davljenje, beogradski "Titanik" na četiri točka.

FAP-ov autobus koji se survao u Savu bio je omiljeni model tog doba, u upotrebi u brojnim autoprevoznim preduzećima širom nekadašnje zemlje. Kondukter je za vožnju smrti uredno naplaćivao karte, autobus se napunio, ljudi su stajali i držali se za šipke. Bilo je mnogo učenika - to je bilo vreme povratka iz škole.

"Tada se išlo starim putem, preko Makiša. Nije bio asfalt, već kocka. Kad sam ušla u autobus bio je već mrak. Svega se sećam - tog konduktera koji je sedeo sa strane, dok sam se ja držala za šipku. Vozač je počeo da vozi veoma brzo. Ja sam ušla sa rođakom i gledale smo se. Kako ovaj čovek vozi, a klizavo je", priča Paulina koja danas ima 69 godina.

Tog dana, veruje ona, jednostavno nije bilo "zacrtano" da zauvek ode sa ovog sveta. Ali napustila ga je u ledenoj i crnoj rečnoj vodi - nakratko.

Kao da je zlo preuzelo volan

Neobično brza vožnja po starom, kaldrmisanom putu, već je bila dovoljno strašna da uznemiri tada Paulinu.

"Trebalo je da stane na stanicu u Pećanima. Ali, on nije stao. Konduker je pritiskao dugme, zvono za vozača da stane, da ima izlaz, ali čovek nije stao. Ti ljudi koji je trebalo da izađu u Pećanima su se udavili. Između fabrika Lepenke i Zelengore, 300 metara pre stanice na kojoj je trebalo da izađem, kod Zelengore na krivini koja nije velika, ali je bilo klizavo, vozač udara u jednu kocku kraj puta svom silinom (velike kamene kocke poređane u ravnomernim razmacima, kao neka vrsta ivičnjaka), potom i u drugu i odjednom je počeo vrisak svih ljudi u autobusu. Autobus upada u Savu...".

Ko je preživeo, taj je imao sreće. Ili je, pak, sudbina umešala prste.

Meni je sat stao u 18.02, a izvukli su me u 18.10.

"Meni je sat stao u 18.02, a izvukli su me u 18.10. Autobus se ruši i tone, tone, mi se davimo. Nema više ni svetla. Uhvatili su se svi jedni za druge. Kondukter je, dok je još bio živ, pokušao da otvori vrata, ali pritisak vode je bio jak i nije mogao. Mnogi su se udavili jer nisu imali gde da plivaju", priča Paulina i dodaoje:

"Voda je ulazila od dole, od točkova. Dizala nas je voda, diže te nemaš kuda, nemaš gde da izađeš. Ja sam bila svesna da umirem. Uzmem vazduh prvi put, drugi put, voda me je podigla do krova i udarila sam gore. Sećam se kada sam zadnji put izdahnula. Neopisiv je osećaj kada svesni umirete. A, bila sam mrtva."

Osam minuta pakla

Šta se dešavalo u ostatku vremena, kada je Paulina izgubila svest, ona i dan danas - ne zna. Kako je dospela na obalu, tek je kasnije s mukom rekonstruisala. Ali, zna kako izgleda smrt. Blaženstvo i san, svetlost i mir, ispričala je neke stvari iza granice svesti, života i jave, kakve mogu da ispričaju samo oni koji su se probudili nakon kliničke smrti.

A onda, u poslednji čas, spašava je jedan vojnik. I naravno, ljudi na obali koji su joj povratili otkucaje srca i dah.

"Ne znam kako sam ispala iz busa. Čovek koji me je spasao rekao mi je na suđenju kako me je izvukao. Prišlo mi je jedno vojno lice. Pitao me je da li znam ko me je izvukao. Rekoh mislim da je uniformisano lice ali ne znam odakle mi ta slika. On kaže - ja sam. Razbio je staklo čizmom, a voda me je iznela i pala sam pored autobusa u blato, bila sam isečena od stakla. On je otplivao do obale, na obnali skinuo mantil i čizme i ponovo zaronio prema busu da me spase", seća se Paulina.

I to je bila smela odluka. Rizikovati svoj život, a činjenica je da davljenici mogu u strahu da povuku sa sobom u smrt verovatno je u njegovoj glavi stvarala dilemu. Ipak je uskočio, izvukao devojku, dok se njena duša polako selila. Sekunde su bile bitne.

"Ribarskim čamicma su me izbacili na obali, dali su mi veštačko disanje i čujem govore da sam živa. Uzeli me u naručje i odveli u fabriku Lepenku i ubacili me u vešeraj, gde je bilo toplo. Skinuli su sve sa mene. cipele nisam imala... Doktor je rasklonio ljude, tražio nosila, pogledao mi je oči i pitao kako se zovem, ali nisam znala da kažem, ne znam da li sam živa. Ne zna čovek šta da misli", pričala je Paulina.