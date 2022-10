KAKO BI IZGLEDAO REGISTAR SILOVATELJA U SRBIJI? Osuđeni bi morao bi da prijavi svaku promenu prebivališta, u registru njihov DNK

Nakon puštanja serijskog silovatelja Igora Miloševića na slobodu, javnost se uznemirila, a građani su danima, do njegovog ponovnog hapšenja, delili fotografije i lokacije na kojima se nalazi.

Kao jedno od sistemskih rešenja za nadzor silovatelja nametnulo se stvaranje registra, po ugledu na Registar lica osuđenih za krivična dela protiv polne slobode izvršena prema maloletnim licima, a koji se vodi na osnovu Zakona o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima (u javnosti poznat kao Marijin zakon).

Po istom modelu

- Izmenama zakona mogao bi da se kreira registar koji bi bio gotovo isti kao i onaj koji beleži pedofile. Na taj način mogli bi da se kontrolišu silovatelji i da se eventualno preduzmu i neke mere prevencije. Po ugledu na registar pedofila, silovatelji bi takođe morali da se javljaju policiji, ali i svojim poverenicima - kaže izvor Kurira iz institucija i dodaje da bi ovo bilo jedno od boljih rešenja:

- Silovatelji bi, kao i pedofili, mogli da imaju i obavezu da svaku promenu prebivališta, boravišta ili radnog mesta prijavljuju povereniku iz UIKS. Osim toga, na njih bi se mogla primeniti i odredba da svaki put u inostranstvo prijave nadležnima, ostave adresu na kojoj će boraviti, kao i kontakt osobe kod koje putuju.

U Registar osuđenih za krivična dela protiv polne slobode izvršena prema maloletnim licima, kako pojašnjavaju iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, trenutno je upisano 567 osoba. Pravilnik o vođenju evidencije (registra) donet je u septembru 2015, otkad se evidencija i vodi, a za njegovo vođenje zadužena je upravo UIKS.

Podaci o osuđeniku

- Registar sadrži ime i prezime osuđenog, matični broj, adresu prebivališta, podatke o zaposlenju, podatke od značaja za fizičko prepoznavanje (urođene znake, tetovaže) i njegove fotografije, podatke o krivičnom delu i kazni na koju je osuđen, podatke o pravnim posledicama osude, podatke o sprovođenju posebnih mera propisanih zakonom, kao i DNK profil osuđenog - kažu iz UIKS i dodaju da je registar tajan.

Na svake četiri godine od početka primene posebnih mera sud, koji je doneo prvostepenu odluku, odlučuje o potrebi njihovog daljeg sprovođenja, do 20 godina od isteka kazne.

Da je registar silovatelja dobra ideja, prethodnih dana su potvrdili zaštitnik građana Zoran Pašalić i advokat Nebojša Milosavljević, koji je u karijeri zastupao brojne napasnike.

- Smatram da je jedna od bitnih stvari evidencija silovatelja. Javnost treba da zna ko su osobe koje su počinile silovanje. Mora da se zna od koga građanima preti opasnost, jer su ti ljudi izuzetno opasni i nepredvidivi - kaže Milosavljević.

- On je rekao da je slao poruke devojčicama i da u tome ne vidi ništa neprimereno, da je to uobičajeni način ophođenja i komunikacije i da ne smatra da je izvršio krivično delo. Osim kazne kućnog zatvora, on ne sme devojčicama da prilazi na manje od 50 metara, a s njima ne sme da komunicira tri godine.

Advokat Denis Bećirić

Registar ne treba da bude javan, ali je dobro rešenje za nadzor

foto: Kurir Televizija

Advokat Denis Bećirić smatra da je pravljenje registra silovatelja po ugledu na registar pedofila dobra ideja.

- Mislim da je to trebalo zapravo istovremeno napraviti, jer su silovatelji često povratnici, ali nisam za to da registar bude javan. On bi trebalo da bude dostupan nadležnim organima, ali i firmama koje bi tražile, mada to nije tako specifična situacija kao s decom, jer je generalno teško zamisliti da postoji bilo kakva organizaciona jedinica u kojoj ne postoje žene, pa je ta odredba teško primenljiva - kaže Bećirić.

- Važno je da im se obezbedi lečenje i posete psihijatrima, pošto, šta god utvrdili veštaci, silovatelji imaju neku vrstu poremećaja i smatram da ih treba lečiti, jer se bez lečenja ništa ne postiže. Njih niko ne može kontrolisati 24 sata, ali mislim da bi samim tim što znaju da postoji neki registar i da neko obraća pažnju na njih iz straha da će biti uhapšeni činili manje dela.