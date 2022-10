SUMNJIČILI SU IH ZA OTMICE, DILOVANJE, PRANJE NOVCA... Ovo su u klanu bile uloge Belivukovih vojnika koji su pušteni NA SLOBODU

Organizovanje kriminalnne grupe, otmica, oružje...četvorica muškaraca, osumnjičenih da su bili pripadnici grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića puštena su iz pritvora u kojem su proveli 21 mesec.

Veće Specijalnog suda u Beogradu usvojilo je predlog branioca Borisa Karapandžića, osumnjičenog da je bio pripadnik grupe Velje Nevolje i ukinuo mu je pritvor. Takođe, pritvor je ukinut i Vladi Georgijevu i određena mu je mera zabrane napuštanja boravište.

Treći Veljin vojnik koji više neće biti u pritvoru je i Filip Ivanovski koji ima obavezu da se na 15 dana javlja policijskoj stanici. Takođe Milošu Lukiću Selaku je ukinut pritvor i određena mera zabrana napuštanja boravišta. Na 15 dana će morati da se javlja u policijsku stanicu. Ovo su njihove uloge u klanu, ali i dosijei.

foto: Ana Paunković

Boris Karapandžić (33)

Karapandžič se optužnicom protiv ozloglašenog klana tereti da je bio član kriminalne grupe Veljka Belivuka. Njegov dosije je jedan od huligana koji je sa Veljinom ekipom upao u klub “Komitet” u Beton Hali pre dve godine kada su polupali ceo klub, pretukli obezbeđenje i goste kluba. Karapandžić iza sebe ima i proces zbog saobraćajne nesreće koju je izazvao 2019. godine kada je usmrtio pešaka u Beogradu. On je tada bio za volanom “ševroleta”, pregazio je pešaka u trenutku kada je pokušavao da pretrči auto-put. Karapandžić je zbog nasilničkog ponašanja u “Komitetu” bio u kućnom pritvoru. On je 2013. godine uhapšen zajedno sa Aleksandrom Vučeljićem, Aleksandrom Savkovićem i Stevanom Petrovićem zbog demoliranja kafića vođe navijača “Alkatraza” Aleksandra Vavića. S obzirom da je u trenutku izricanja presude 2016. godine, Boris Karapandžić već je bio osuđen na kaznu zatvora od tri godine presudom Apelacionog suda u Beogradu iz juna 2013. zbog proizvodnje i prometa droga, kao i na kaznu od sedam meseci zatvora iz decembra 2015. zbog nedozvoljenog posedovanja oružja, Prvi osnovni sud mu je odredio ukupnu kaznu od četiri godine zatvora. Karapandžić je radio na obezbeđenju jednog novobeogradskog splava i bio je jedan od svedoka koji se našao na licu mesta u vreme ubistva Fedora Frimermana. Zbog ovoga on je saslušavan kod istražnog sudije i na glavnom pretresu.

Vlado Georgiev

Bivši policajac iz Loznice čije je ime zapravo bilo Dejan Sekulić, ali ga je pre nekoliko godina promenio i uzeo ime poznatog pevača.

Sekulić-Georgiev je bio blizak Veljku Belivuku i radio je u beogradskoj policiji, ali je posao morao da napusti zbog kriminalnih radnji u kojima je uhvaćen. Optužnicom Tužilaštva za organizovani kriminal on se tereti da je sa suprugom Slađanom Sekulić (koja se takođe brani sa slobode) u iznajmljenom stanu u Humskoj držali pištolj marke "glok". Takođe, njima se na teret stavlja da su Belivuku dali na korišćenje njihovu kuću u Tršiću,, gde je on sa okrivljenim Nebojšom Jankovićem držao i ispobavao vatreno oružje namenjeno izvršenju krivičnih dela, te su obaveštavali Belivuka o prisustvu policije u okolini prostora koji su zvali "baza". Treće delo za koje se tereti ovaj bračni par jeste neovlašćeno držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Inače, kako se pisali po hapšenju Georijeva, Belivuk je pre pet godina od jednog Lozničanina oteo podrum pića i dao ga na upravljanje upravo njemu. Sve do hapšenja taj podrum pića, kako navode pojedini beogradski mediji, služio je ovoj kriminalnoj grupi za pranje para i zelenašenje. Georgijev je kasnije postao i menadžer reperu Stefanu Đuriću Rasti, koji je nedavno izašao iz zatvora zbog posedovanja veće količine marihuane. Da između Belivuka i Raste postoji neka veza postalo je jasno kada je na dan privođenja Belivukove ekipe u Makiš dovezen i Rastin luksuzni džip. Kasnije je utvrđeno da je Belivukova grupa radila kao obezbeđenje poznatog repera, dok je Georgijev bio njegov "menadžer". Istraga još treba da utvrdi da li je Rasta sarađivao sa ovom grupom ili je na neki način bio primoran na to.

Na televziji Pink nakon hapšenja ove kriminalne grupe emitovan je snimak prisluškivanog razgovora Belivuka, Georgijeva i njegove supruge Slađane Sekulić na kom se čuje kako pričaju o lažnim imenima i falsifikovanim pasošima koje Belivuk koristi kada putuje.

Filip Ivanovski (29)

Mladić iz Pančeva pominjan je kao osoba koja je bliska Velji Nevolji i koja je zajedno sa Grekom organizovala bakljade u ovom gradu. Njemu se na teret stavlja da je dilovao drogu za Belivukov klan. Takođe, kako se navodi u optužnici Ivanovski je sa drugim pripadnicima pratio da li neko za koga su smatrali da pripada suparničkim grupama osmatra kretanje organizatora pri dolasku ili odlasku u prostorije baze na stadionu Partizana u Humskoj i pomoćnih prostorija, te bi, kako se sumnja, sumnjive osobe primenom sile otimali, mučili, ispitivali, kako bi od njih iznudili iinformaciju za koga i po čijem nalogu to rade. Među njima je, kako se sumnja, mladić I.S. za čije se silovanje i otmicu tereti ovaj kriminalni klan. Kako se navodi u optužnici, Ivanovski je učestvovao u otmici mladića, držao ga zajedno sa ostalim okrivljenima tri dana u bazi, gde su ga zlostavljali i tražili od njega da im kaže "ko ga je poslao". Ivanovski je inače, na jučerašnjem suđenju izneo odbranu gde je govorio da je imao svoju firmu na stadionu Partizana, te je navodio i da je drugu firmu otvorio zajedno sa ženom Veljka Belivuka, Bojanom. Protiv Ivanovskog i njegove supruge se vodi i finansijska istraga zbog sumnje da su prali novac.

foto: Ana Paunković

Miloš Lukić Selak (22)

Student arapskog jezika na Filološkom fakultetu u Beogradu. Osumnjičen je da je pripadnik organizovane kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića. Kako se sumnja, on je kao i Ivanovski sa drugim pripadnicima pratio da li neko za koga su smatrali da pripadna suparničkim grupama osmatra kretanje organizatora pri dolasku ili odlasku u prostorije baze na stadionu Partizana u Humskoj i pomoćnih prostorija, te bi, kako se sumnja, sumnjive osobe primenom sile otimali, mučili, ispitivali, kako bi od njih iznudili iinformaciju za koga i po čijem nalogu to rade. Među njima je, kako se sumnja, mladić I.S. za čije se silovanje i otmicu tereti ovaj kriminalni klan. Kao i u slučaju Ivanovskog, kako se navodi u optužnici, Selak je učestvovao u otmici mladića, držao ga zajedno sa ostalim okrivljenima tri dana u bazi, gde su ga zlostavljali i tražili od njega da im kaže "ko ga je poslao".

Kurir.rs/Blic