PINK PANTER EKSKLUZIVNO ZA KURIR! Stefan srušio mit o najvećoj balkanskoj bandi, otkrio kako su pljačkali skupe radnje po Evropi

Stefan R. (32) sa Uba, koji je, po sopstvenom priznanju, učestvovao u brojnim pljačkama pretežno u Italiji, Švajcarskoj, Belgiji i Holandiji, kaže u ispovesti za Kurir, da mu pripadnost kriminalnoj organizaciji nije donela ništa dobro i da zbog lake zarade ne treba da se ide "glavom kroz zid".

Srušio mit

Naš sagovornik kaže da je on bio jedan od mnogobrojnih Balkanaca, koji se smatraju članovima međunarodne bande pljačkaša skupocenog nakita Pink Panter. On je u ispovesti za naš list objasnio, da kriminalna organizacija Pink Panter zapravo i ne postoji, već da se Pinik Panterima nazivaju svi pljačkaši s naših prostora koji ordiniraju po zapadnoj Evropi. On je praktično srušio mit o Pink Panterima.

stefan r. nakon pljačke 2014. bio u svim italijanskim medijima foto: MUP Italija

- Svi pljačkaju po istom principu, ali svako radi za sebe. Ima više grupa lopova, a jedni kradu samo satove, jedni samo nakit, jedni samo naočare. Pošto svi izvode pljačke na isti kalup zovu se Pink Panteri, ali nema tu jednog vođe, praktično svaka grupa radi za sebe - objašnjava Setaf R.

Mlad, zelen, željan svega, a pre svega brze i lake zarade, dobrih kola, markirane garderobe i statusa u društvu, odlučuje da napusti Srbiju i ode u Evropu. Ubrzo, kako kaže, pronalazi grupu, koja ima ista interesovanja kao i on. Činjenice da je išao stranputicom i da nije činio pravu stvar, postao je svestan tek mnogo godina kasnije.

- Bio sam mlad kada sam odlučio da odem trbuhom za kruhom. Hteo sam brzu i laku lovu, bez previše rada i mučenja. Bilo mi je lakše da nešto ukradem, nego da radim za dnevnicu. Nisam se ničega plašio - priča Stefan R. i dodaje:

- Adrenalin je tada kod mene bio presudan, naravno pored finansijske dobiti. Pretežno sam "radio" u manjim grupama, a naš cilj je bio da ukrademo nakit, novac, satove i naočare.

(Kurir.rs - B. Travica)

foto: Kurir

