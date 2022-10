PAKLENI PLAN KOTORSKOG KLANA: Kavčani u Turskoj hteli da ubiju i Vukotićevog brata i saradnike?

Vođe kavačkog klana, zajedno s turskom mafijom, planirale su još najmanje dve likvidacije u Istanbulu posle ubistva vođe "škaljaraca" Jovana Vukotića.

Istražitelji sumnjaju da je mafija, koja stoji iza likvidacije prvog čoveka "škaljaraca", vrebala i njegovog brata Igora Vukotića, kao i E. K., koji je u vreme ubistva vozio automobil u kom je Vukotić bio s ćerkicom i trudnom suprugom.

Četiri hica

Jovan Vukotić, podsetimo, ubijen je 8. septembra naočigled trudne supruge, ćerkice i vozača. Napadači, koji su uhapšeni 16. septembra, prišli su im na motoru u trenutku kad su iz svog stana krenuli u jedan tržni centar i u njega ispalili četiri hica. Supruga i dete prošli su bez povreda, ali Vukotiću nije bilo spasa.

- Samo osam dana kasnije, turska policija je uhapsila 12 osumnjičenih i sklopila mozaik zločina. Među uhapšenima su crnogorski državljani Radoje Živković zvani Žuti, rođak vođe "kavčana" Radoja Zvicera, kao i Radoje Zdravko Perunović. Kako su turski istražitelji otkrili, oni su platili 1,5 miliona evra turskoj mafiji koja je likvidirala vođu škaljarskog klana - podseća izvor Kurira.

Praćen mesecima

Kao direktni izvršilac označen je uhapšeni Emerkan S., dok je u ubistvu, odnosno praćenju Vukotića učestvovala i jedna žena, izvesna Elanur T.

- Živković i Perunović, sudeći po prikupljenim dokazima, nadgledali su likvidaciju za koju su dali novac turskoj mafiji. Utvrđeno je da je Vukotić praćen četiri meseca i da su pod njegov automobil bila stavljena čak tri GPS uređaja za satelitsko praćenje. Takođe, policija je otkrila i da je E. K., koji je posle ubistva tvrdio da je samo vozač i da mu se čovek u automobilu predstavio kao Nikola, zapravo pomagao Vukotiću u skrivanju i da je posle ubistva pokušao da u bankini na auto-putu sakrije dva mobilna telefona - podseća naš sagovornik.

Nezgodan svedok

Prema njegovim rečima, nema sumnje da je E. K. za kriminalnu grupu mogao da bude nezgodan svedok, a to potvrđuje i podatak da su ga turski specijalci prebacili na sigurnu lokaciju, na kojoj ga danonoćno čuvaju.

- I ubijeni Jovan Vukotić je, kao i njegov rođeni brat Igor, bio u bekstvu zbog poternice Crne Gore. Operativne informacije ukazuju da je sledeća prioritetna meta "kavčanima" bio njegov brat. Jovana Vukotića su pre likvidacije pratili mesecima, nije isključeno da su čekali da braća ostvare kontakt i da i Igoru Vukotiću uđu u trag - objašnjava sagovornik Kurira.

Prema njegovim rečima, posle ubistva Jovana Vukotića, koji je bio neprikosnoveni vođa "škaljaraca", upravljanje kriminalnom grupom navodno će preuzeti upravo njegov brat.

Advokat Turske službe rade kao FBI

Advokat Radiša Roskić je, gostujući na Kurir televiziji, izjavio da je siguran da turskim službama bezbednosti ništa nije promaklo i da je istraga likvidacije temeljno urađena.

advokat radiša roksić foto: Kurir televizija

- Pouzdano znam i da je ključni oslonac u radu turskih službi živi operativni rad, koji je na nivou FBI. Operativni rad se kod nas često pokazuje kao momenat, a on ima više faza. Do čega će doći, to se nikad ne zna - istakao je advokat Roskić.