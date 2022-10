SILOVATELJE TREBA KAŽNJAVATI POPUT UBICA! Perović za Kurir TV: Treba zgaziti strožije, ali ništa nam ne može dati garancije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić podneo je predsednici Vlade akt za izmenu Krivičnog zakonika u nekoliko odredaba koje se, između ostalog, tiču povećanja kazni za silovatelje, za obljubu nad detetom i nemoćnim licem.

Do sada su kazne iznosile od 5 do 12 godina, a predlog je da kazne budu više i da se izriču u trajanju od 5 do 20 godina, sa mogućnošću doživotne robije. Ako je delo učinjeno prema detetu, kažnjavaće se sa najmanje 10 godina zatvora, odnosno do izricanja kazne doživotne robije.

Advokat Nebojša Perović gostovao je u Pulsu Srbije na Kurir televiziji gde je izjavio da bi kazna između silovanja i ubistva trebalo da ima neku srazmernu ravan.

- Dobro koje pravno štitimo je polna sloboda i život. Ako je za ubistvo predviđena kazna od 15 godina, a za silovanje 5-12 godina, onda bi trebalo naći neku ravan srazmernu ovim zločinima - rekao je Perović

Da li će stroža kaznena politika uticati na počinioce po pravnom i krivičnom zakoniku zavisi i od sudije, izjavio je Perović i dodao:

- Evropska praksa je daleko blaža od naše kaznene prakse, ali se time i daje prilika počiniocu da se "popravi". Treba zgaziti strožije, ali ništa ne daje garanciju da će biti bolje i delotvornije jedno, ili drugo - rekao je Perović.

