ZA SAT SE PRETVORI U BRENU, JK, BEKVALAC, BRUNCLIKOVU SKINE U ORIGINALU! Srpski šminker mesečno troši 1.500€ za ŠOK TRANSFORMACIJE

Poznati srpski šminker Stefan Subotić oduševljava region i svet svojim umećem, ali i transformacijama. Stefan na Instagramu ima više od 161.000 pratioca, a na Tiktoku prati ga 28.500 ljudi. Ono što radi sa šminkom izaziva ogromnu pažnju, a ispod objava samo su pozitivni komentari. Pratioci ne mogu da se načude njegovim transformacijama u zvezde - prerušio se u Lepu Brenu, Natašu Bekvalac, Zoricu Brunclik, Severinu, Anu Bekutu... Prerušio se i u Acu Lukasa, Harisa Džinovića, a tu su i strane zvezde i poznate ličnosti Albert Ajnštajn, Majkla Džekson, Josip Broz Tito, Novak Đoković...

Koliko mesečno troši na šminku?

- Tu nema pravila. Nekad potrošim 200 evra, nekad skoro 1.500 evra. Ako, na primer, idem da kupujem pudere, oni malo više koštaju. Šminke imam mnogo. Kad bih morao da je spakujem u kofere, trebalo bi mi tri kofera od 50 kilograma - otkrio je Subotić kroz smeh.

Srpski influencer je sam učio šminkanje. Na početku je imao 12-13 klijenata u jednom danu, a tada je cena bila niža. Kad je počeo, kaže, filtrirati klijente, napravio je neki balans.

- Nije mi cilj da imam deset žena koje ću u jednom danu našminkati pa padati s nogu. Šminkao sam i po 15 sati, bilo je vrlo naporno - otkriva.

A kako dobiva inspiraciju za transformacije?

- Sve me inspiriše. Pre transformacije nešto čudno se pokrene u meni i jednostavno se setim osobe koja me nekad u nekom delu života nasmejala ili koju sam pratio kao dete. Nema pravila, samo krene i to bude znak da treba da se pretvorim baš u tu osobu.

Jelena Karleuša

Aca Lukas

Zorica Brunclik

Ana Bekuta

Haris Džinović

Lepa Brena

Josipa Lisac

Elena Kitić

Goca Tržan

Severina

Nataša Bekvalac

Poslednju transformaciju uradio je sa Elom Dvornik, ćerkom pokojnog pevača Dina Dovrnika.

Iako ne voli da priča koja mu je transformacija najdraža ipak je na kraju odlučio da to bude Nikola Tesla.

- Definitivno Nikola Tesla. No nema transformacije kojom na kraju nisam bio zadovoljan - odgovario je šminker.

