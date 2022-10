ŠTA DRAMIŠ, PA NISAM TI UBILA DETE! Žena džipom oborila devojčicu na pešačkom, pa izjavom frapirala njenog oca

Devojčica (11) teško je povređena kada je na nju na pešackom prelazu naleteo džip. Saobraćajna nesreća desila se u utorak oko 21 sat u ulici Narodnih heroja na Novom Beogradu. Devojčicu je na obeleženom pešackom prelazu oborio džip BMW X3, koji je vozila žena B. G.

Nemanja R. (40), otac povređene devojčice za Kurir kaže da i dalje ne može da dođe sebi, te da devojčica od trauma i povreda ne spava već dve noći.

- Moja ćerka se vraćala sa treninga, prelazila je ulicu na pešačkom prelazu, kada je na nju džipom naletela žena B. G., koja ju je udarila i oborila na asfalt. Od adrenalina i straha, ona je uspela da se pridigne, napravila je par koraka i pala je u nesvest. Hvala bogu, da su joj pritrčali očevici i podigli je - priča zabrinuti otac i dodaje da je i on brzo došao na mesto nesreće.

Otac Nemanja R. kaže da je devojčica i dalje u šoku i da ga stalno pita: "Tata, zašto mi se to desilo, pa bila sam na pešačkom prelazu kao što si me učio?". - Vidiš tata njoj moraju da uzmu dozvolu, ja sam preživela, ali šta ako se sledeći put nekome zbog takvih ljudi desi nešto gore. Celu noć smo u bolnici, da li će ovo proći? Sve me boli i plašim se - prepričava otac reči svoje ćerke.