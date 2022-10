LEPA MARIJA (25) SE 3 MESECA BORILA ZA ŽIVOT, ALI IZGUBILA BITKU: Pijani vozač je pokosio u Nišu, OVO je poslednji dokaz

Dopunsko sudsko medicinsko veštačenje koje je na zahtev Višeg javnog tužilaštva u Nišu obavio Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakuleta u Beogradu pokazalo je da je Nišlijka Marija Šulović (25) preminula od povreda koje je zadobila u saobraćajnoj nesreći.

Devojku je 31. decembra 2020. godine na raskrsnici ulica Donjovlaške i Miodraga Petrovića Čkalje u Nišu vozilom „mazda“ udario I.S. (41) za koga je ustanovljeno da je vozio sa 1.4 promila alkohola u organizmu.

Marija se za život borila do 22. marta 2021. godine kada je preminula na Klinici za rehabilitaciju „dr Miroslav Zotović“ u Beogradu.

S obzirom na to da su od povređivanja do nastupanja smrti prošla tri meseca, Više javno tužilaštvo u Beogradu zatražilo je od tamošnjeg Instituta za sudsku medicinu da se izjasni o uzročno posledičnoj vezi između povrede koju je zadobila kritičnom prilikom u saobraćajnoj nesreći i nastanka smrti.

S obzirom na to da je u obdukcionom zapisniku iz 2021. godine navedeno samo da je devojčina smrt nastupila usled komplikacija zadobijenih povredom glave, trupa i udova, Više javno tužilaštvo u Nišu koje postupa u ovom predmetu, od Instituta za sudsku medicinu u Beogradu zatražilo je dopunsko veštačenje koje je završeno skoro deset meseci nakon prvog.

Miroslav Ristić punomoćnik Marijine porodice kaže da se nada da je ovo veštačenje poslednje na spisku dokaznih radnji u istrazi smrti dvadesetpetogodišnjakinje.

- Postupak zaista dugo traje, problem je bilo utvrđivanje uzročno posledične veze između saobraćajne nezgode i smrtnog ishoda, s obzirom na to da je on nastupio tri meseca nakon Marijinog povređivanja. Veštačenje koje je to potvrdilo najzad je stiglo, pokazalo se da je devojka umrla zbog povreda koje je zadobila pa smatram da je to dovoljno da se podigne optužnica protiv osumnjičenog za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja – saopštio je Ristić.

Kako se navodi u nalazu komisije veštaka Instituta za sudsku medicinu, nesumnjivo je utvrđeno da je Marijina smrt u uzročno posledičnoj vezi sa zadobijenim povredama odnosno da je nastupila usled nastalih komplikacija.

- Teške telesne povrede opasne po život koje je imenovana zadobila u predmetnom događaju zahtevale su dugotrajno multidisciplinarno bolničko lečenje tokom kojeg je bila nužno vezana za postelju. Prilikom lečenja u KC Niš došlo je do razvoja zapaljenskih komplikacija , imenovana je dobila visoku temperaturu ali je sa protokom vremena došlo do delimičnog poboljšanja njenog stanja, dolaska svesti i mogućnosti sopstvenog disanja. Nakon dva i po meseca transportovana je u Kliniku za rehabilitaciju „dr Miroslav Zotović“ gde je otpočet fizikalni tretman ali je ponovo došlo do razvoja komplikacija usled bakterije klostridije i dekubitalnih promena. Intenzitet zadobijenih povreda i razvoj komplikacija uslovili su postepeno slabljenje organizma tako da je u krajnjoj instanci razvoj trombne embolije sitnijih arterijskih krvnih sudova pluća, doveo do progresivnog ururšavanja njenog opšteg stanja i sledstveno smrtnog ishoda – navedno je između ostalog u dokumentu koji su potpisala trojica sudsko medicinskih veštaka.

Porodica tragično nastradale devojke kaže da su sa nestrpljenjem očekivali nalaz beogradskih stručnjaka.

- Ono što smo mi znali, veštaci su stavili na papir. Na osnovu spiska njenih povreda postala sam svesna da je moja kćer imala vrlo male šanse da preživi. I to mi najteže pada, to saznanje da bi u nekom trenutku ipak došlo do komplikacija i da bi umrla jer su njene povrede bile takve – priča Žaklina Šulović, Marijina majka.

Komentarišući što suđenje čoveku koji im je usmrtio kćerku nije počelo ni 20 meseci otkako ih je napustila, Žaklina kaže da se nada će se to uskoro desiti.

- Sudska odluka, kakva god bila, mojoj Mariji kao ni ostalim žrtvama obesnih vozača, neće doneti nikakvu pravdu jer je to prosto nemoguće. Međutim, nama treba nekakav kraj da bismo nekako mogli da nastavimo dalje, da bar ne razmišljamo više o tom suđenju već samo o našoj Mariji. Onaj ko nas je osudio na doživotnu tugu će živeti, želimo samo da se zna da je on kriv za to što je svetu uskratio jedno divno biće. Ako u njemu ima makar malo ljudskosti, a čujem da je i on roditelj, onda će znati da je sam sebe osudio na doživotnu robiju. Nadam se da će svaki put kad bude pogledao svoju decu, pomisliti na jednu divnu devojku kojoj nije dozvolio da odraste, da ima porodicu, da ostari.... – rekla je neutešna majka stradale dvadesetpetogodišnjakinje.

Marija je bila pred diplomom Elektronskog fakulteta, a kako su posvedočili njeni roditelji, tokom studija je neprestano radila da ih ne bi izlagala troškovima. Kako je rekla njena majka Žaklina, mnogo joj je žao što Marija nije videla dete svoga brata Strahinje kome se toliko radovala, ali je preminula pre njegovog rođenja.

(Kurir.rs/24 sedam)