MI ĆEMO MU SUDITI AKO INSTITUCIJE NEĆE! Roditelji devojčica iz ovog grada BESNI: Plašimo se da se ne izvuče jer je LOKALNI MOĆNIK

Nakon što je muškarac (71) iz jednog sela u okolini Gornjeg Milanovca uhapšen zbog sumnje da je duže vreme seksualno zlostavljao nemoćnu devojčicu (14), njegove komšije su besne i ogorčene, a strahuju da ima još žrtava ovog lokalnog moćnika.

Podsetimo, pre tri dana policija je stavila lisice ovom muškarcu zbog sumnje da je počinio krivično delo obljuba nad detetom. Kako se sumnja, on je više puta obljubio devojčicu, a koristio je priliku kada ju je automobilom vraćao iz škole do kuće.

Ispituju decu

- Već tri dana razgovaramo sa ćerkom, budući da je zločinac imao kontakt s našom porodicom, a isto rade i ostale komšije koje imaju žensku decu. Ispitujemo decu da li ih je presretao, vozio, šta im je govorio, da li je dodirivao. Ne shvatate kroz koji pakao mi prolazimo - kaže jedna meštanka, koja živi nedaleko od kuće uhapšenog muškarca.

Ona dodaje da su svi sada u strahu i da se u čitavom kraju govori samo o hapšenju i nesreći zlostavljane devojčice.

- Toliko je besa u narodu. Zar je moguće da je monstrum mogao da obljubi dete - pričaju meštani sela i dodaju da se pribojavaju da bi se zlostavljač mogao izvući jer je veoma bogat i uticajan.

- Danas sve novcem može da se kupi, pa i sloboda. Ali, ako to uradi, u selu ga čeka narod koji je ogorčen i plašim se da on ovde neće dobro proći - kažu meštani. Oni navode i da se ipak uzdaju u institucije, inače će mu, kako kažu, oni suditi.

- Zgranuti smo činjenicom da je naš komšija bio kadar da uradi takvo zversko zlodelo, neka mu bog sudi. U selu se samo o tome priča i svi smo u strahu, bojimo se da ima još žrtava, pričamo s decom, a sve nas je sramota. U strahu smo i da ne prođe nekažnjeno, jer je on veoma bogat. Nadamo se da mu nadležni zbog toga neće progledati kroz prste - pričaju stanovnici sela kod Gornjeg Milanovca.

Iskoristio poverenje

Zlostavljač, inače, već godinama u selu važi za vrlo imućnog i uglednog domaćina, koji ima svoju porodicu. Po nalogu tužioca, 71-godišnjem muškarcu je određen pritvor, a na teret mu se stavlja krivično delo obljuba nad nemoćnim licem.

- Ranije je bio i politički aktivan, pojavljivao se i u lokalnim medijima zbog svojih dostignuća u poljoprivredi. Ni nakraj pameti nam nije bilo da uopšte ima takve sklonosti. Iskoristio je poverenje i naivnost deteta i njenih roditelja, grozno - dodaju naši sagovornici.

Izvor Kurira iz istrage navodi da je osumnjičenom određen pritvor, kao i da su naloženi veštačenja, saslušanja svedoka i prikupljanje drugih neophodnih informacija.

- Za krivično delo za koje se uhapšeni tereti zaprećena je kazna do 12 godina zatvora. Nesrećna devojčica je dugo ćutala o tome šta joj se dešava. Ona je tiha i povučena, ali je nekako smogla snage da sve ispriča roditeljima, koji su odmah alarmirali policiju - objašnjava naš izvor.

Jezivi slučajevi

Još dve obljube u Gornjem Milanovcu

Gornjomilanovački kraj su za samo nekoliko meseci potresla čak tri slučaja seksualnog zlostavljanja dece. Naime, krajem juna je uhapšen muškarac (58) iz okoline Gornjeg Milanovca zbog sumnje da je dve godine seksualno zlostavljao devojčicu (13). On je nakon hapšenja priznao krivicu i osuđen je, a dobio je nanogicu do odlaska u zatvor. Međutim, on se u julu ubio u kućnom pritvoru. Samo dva meseca kasnije, krajem septembra, u Gornjem Milanovcu je uhapšen još jedan muškarac. Radi se o čoveku (38) koji je osumnjičen za obljubu svoje ćerke (13). Za seksualno zlostavljanje se saznalo kada se devojčica požalila razrednom starešini u školi, koji je obavestio pedagoga i policiju.