VOĐA FOLKLORNE GRUPE (40) IZ PARAĆINA SLAO SEKSUALNE PORUKE DEVOJČICAMA: 2 maloletnice požalile se nastavnici

Muškarac (40) iz Paraćina koji je vodio folklornu grupu u selu pored Ćuprije, priveden je pod sumnjom da je putem društvenih mreža slao uznemiravajuće poruke dvema devojčicama starim 14 godina.

Kako nezvanično saznajemo portal Infocentrala, devojčice su se požalile nastavnici da im je muškarac slao poruke seksualnog sadržaja.

- Devojčice su to rekle nastavnici koja je odmah prijavila slučaj. Priveden je tokom probe folklora u selu Jovac. On godinama vodi folklorne grupe u Paraćinu i Ćupriji. Mnogi ljudi sumnjaju da je to radio i pre, ali niko nije prijavio. On godinama radi sa decom - prenosi pomenuti portal navode sagovornika.

Muškarac je priveden pod sumnjom na polno uznemiravanje putem društvenih mreža. Kako nezvanično saznajemo, određeno mu je zadržavanje do 30 dana.

(Kurir.rs - Infocentrala)