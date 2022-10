"MAJKO, MAČAK ME JE SILOVAO, SVE MI JE RADIO" Apelacioni sud potvrdio presudu pedofilu iz Bogatića, evo koliko će robijati

Silovatelju iz Bogatića Aleksandru I. (39), zvanom Mačak, Apelacionu sud u Novom Sadu u petak je potvrdio prvostepenu presudu Višeg suda u Šapcu kojom je osuđen na 12 godina zbog obljube devojčice (13) koja već više od godinu dana pokušava da nastavi svoj život kao pre tragedije koja ju je zadesila.

- Advokatica je pozvala moju ćerku i saopštila joj za presudu. Meni je samo rekla: "Majko, 12 godina je malo šta mi je sve uradio. Neka bude iza rešetaka, tamo mu je mesto. Nikada ga neću zaboraviti ...". Posle svega što smo preživeli želim samo jedno da ćerka nastavi Normalnim životom. Da pohađa školu, da se druži i da bude zdrava i srećna. Do sada nam se život svodio na lekare. Dobila je visok pritisak, a često padne u depresiju... Sada kada je pesuda konačna verujem da ćemo nastavitI tamo gde smo stali - priča za "Telegraf.rs" majka obljubljene devojčice iz okoline Šapca i dodaje da je zahvalna sudiji koja je donela najveću moguću presudu za ovo krivično delo.

Inače, Aleksandar I. se žalio na presudu koja mu je izrečena u junu ove godine, a roditelji devojčice koju je napastvovao priznaju da su od tada strahovali da će mu kazna biti smanjena.

"Mačak, ubiću te"

- Ćerku je napao 19. juna prošle godine tokom proslave na kojoj smo svi zajedno bili. On je bio zaposlen kao naš radnik i znao ju je od malena. Nikada ništa nismo mogli da primetimo. Na veselje smo tog dana otišli zajedno. On je sedeo pored mog supruga. Ćerka je bila vesela, a jednog trenutka otišla je u igraonicu - priča majka.

Ne zadugo nesrećna žena dobila je poziv od sina: "Mama, trči po seku. Nalazi se na ulici suprotno od centra grada. Desilo se nešto strašno".

- Nisam znala o čemu je reč. Našla sam ćerku koja je plakala. Rekla mi je: "Majka, Mačak me je silovao. Sve mi je radio.". Zatim, se onesvestila. Pozvala sam neke ljude da mi pomognu. Da mi daju vodu i šećer i da budu pored nje dok ja odem po supruga. Sećam se da sam ušla u salu, a on se veselio sa mojim mužem. Pevali su zagrljeni. Samo sam mu rekla: "Mačak, ubiću te". Zatim, pozvala muža da izađe napolje. Kada je saznao šta se dogodilo suprug je krenuo da ga traži, ali on je već pobegao. Slučaj smo odmah prijavili policiji. Dete smo odveli na pregled kod ginekologa - pojašnjava nesrećna majka.

Tužilaštvo je krivično delo označilo kao obljuba nad detetom.

(Kurir.rs / Telegraf.rs)