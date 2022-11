TRŽIŠTE KOKAINA U EVROPI DRŽE 4 PORODICE: Stručnjaci nakon optužnice protiv CG boksera otkrili zašto je Beograd KLJUČNA KARIKA

Američko ministarstvo pravde optužilo je Gorana Gogića, bivšeg boksera teške kategorije iz Crne Gore, za trgovinu 22 tone kokaina vrednog više od milijardu dolara, a koji je zaplenjen 2019. godine.

Tržište narkotika u Evropi godišnje iznosi oko 30 milijardi evra. U isto vreme u više država Južne Amerike proizvodnja narkotika iz godine u godinu raste. U Brazilu kilogram čistog kokaina košta od 2.500 do 2.800 evra. Isti taj kilogram kokaina kasnije se u Evropi preprodaje po ceni i do 35.000 evra u zavisnosti od tzv. stepena čistoće.

Gosti "Usijanja" bili su Žarko Popović, nekadašnji načelnik odeljenja za krvne delikte i Rajko Nedić, odgovorni urednik "Kurira“.

Nekadašnji načelnik odgonetnuo je zbog čega je trebalo više od tri godine da se optuži bokser koji je uhapšen još 2019. godine.

foto: Kurir televizija

- Amerikanci se ne zaleću na hapšenja, odnosno njihove agencije ili službe. To vrlo temeljno rade, ubacuju prerušene agente u te organizacije i žele detaljno da istraže kako bi taj postupak na sudu bio vrlo efikasan i delotvoran. Samim tim obezbeđuju saradnike u krivičnom postupku, a u ovom konkretnom slučaju, njega su "prodali" njegovi drugari - rekao je nekadašnji policajac.

Popović je rekao da Albanci, odnosno četiri albanske porodice pokrivaju celo evropsko tržište narkoticima.

- Postoje četiri porodice koje pokrivaju ceo evropski kontinent kokainom. Sa kim su u dosluhu, to ne može da se kaže, ali ne može ni jedan narko kartel da opstane bez podrške određenih državnih struktura. Da li su to službe bezbednosti ili ljudi iz politike, to ne znam, ali ne može ni jedan klan da opstane bez toga - dodaje Popović.

Nedić je objasnio kakva je uloga Beograda u transporta narkotika:

foto: Kurir televizija

- Što se tiče puteva droge, to je tradicionalno da heroin ide iz Turske, marihuana sa plantaža u Albaniji i Makedoniji, a kokain ide u suprotnom smeru. A Beograd ima veliki značaj i uticaj jer je najveći grad u regionu. Normalno da su se u njemu koncentrisali klanovi, tu je izvor svega. Centar je regiona, pa i ovog dela Evrope, najbliži veći gradovi su Budimpešta ili Beč i to jasno govori koliki je uticaj Beograda. Ceo posao je tu - rekao je Nedić.

Dodao je da trgovci nakroticima novac najčešće preu ulaganjem u nekretnine.

- Beograd je pogodan i za pranje para putem nekretnina kako bi se novac od droge legalizovao - kaže Nedić.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:41 ŠOKANTNO! KOKAIN VIŠE NIJE DROGA BOGATIH I MOĆNIH! Psiholog za Kurir TV: Mladi su u stravičnom stanju, POSLEDICE SU ČESTO POGUBNE