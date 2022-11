IZBOLA MUŠKARCA MAKAZAMA PA OVO REKLA RECEPCIONERU! Radnici hotela u Nišu otkrivaju motiv ubadanja: Krv šikljala na sve strane

Žena A. N. je makazama nanela posekotinu i ubod u vrat muškarcu D.R. oko 1.30 sati u Nišu.

Kako saznajemo, A. N. je prethodno iznajmila sobu u hotelu u niškoj Gornjomatejevačkoj ulici.

- Njih dvoje su bili u sobi do 1.30 sati, kada je žena izašla i od recepcionara potražila nož. On joj nije dao nož, nakon čega se ona vratila u sobu i verovatno je tada došlo do ubadanja - kaže naš izvor.

Kako pretpostavljaju u hotelu, motiv ovog ranjavanja je pljačka ili krađa, zato što je nakon ubadanja žena izašla i rekla recepcionaru: "Moram da se vratim po svoju narukvicu i pare, nemoj da zoveš policiju".

Onda je ona otišla, a recepcioner je otišao do sobe i zatekao unutra krvavog muškarca. Kada ga je izveo iz sobe i pozvao Hitnu pomoć, krv je šikljala iz vrata, tako da su zidovu hotela umazani.

Makaze kojim je najverovatnije učinjeno ovo krivično delo nađene su ispod lavaboa u kupatilu sobe, a ispod kreveta su bile kutije od lekova za smirenje.

Čovek koji je uboden nije od ranije poznat policiji, dok je, kako saznajemo, A. N. bila optuživana za krađe.

- Inače, osumnjičena žena nema stalnu adresu u Nišu, ona ponekad iznajmi sobu u našem hotelu, ali nismo ni slutili da može ovako nešto da uradi - kažu radnici hotela za Kurir.

Povređeni muškarac je operisan i trenutno je stabilno.

- Ne verujem da je htela da ga ubije, već je to verovatno bilo u žaru rasprave ili nervnom rastrojstvu - kažu radnici hotela.

Žena je nakon uviđaja odvedena na psihijatriju.

Miran kraj

- Noćas smo videli rotacije, Hitnu pomoć i policiju. Jutros sam od komšija čuo da se nešto desilo u hotelu, da je neko izboden.. Inače, ovo je miran kraj - kaže žitelj Gornjomatejevačke ulice Aleksandar Mladenović.

