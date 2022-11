ISPLIVALA FOTOGRAFIJA IGORA VUKOTIĆA IZ ZATVORA: Brat ubijenog vođe škaljarskog klana robijao u Brazilu, OVAKO JE POBEGAO (FOTO)

Nedavno je javnost prvi put videla kako zapravo izgleda Kotoranin Igor Vukotić, jedan od vođa škaljarskog klana, koji je u bekstvu već 10 godina, a sada je isplivala i njegova nova fotografija.

Naime, Igor Vukotić, brat ubijenog vođe škaljarskog klana Jovana Vukotića, nalazi se na crvenoj Interpolovoj poternici, a između ostalog sudi mu se i za pokušaj ubistva dvojice "kavčana" Miloša Radonjića i Vojina Stupara u Kotoru.

Kako Kurir nezvanično saznaje, nova fotografija Igora Vukotića nastala je 2014. godine dok je bio na odsluženju zatvorske kazne u Brazilu.

Igor Vukotić sa cimerima u zatvoru foto: Privatna Arhiva

- Igor Vukotić je te 2014. godine bio u brazilskom zatvoru, navodno je uhapšen zbog droge - kaže naš izvor upoznat sa prilikama u podzemlju i dodaje da se Vukotić već u decembru iste godine našao na slobodi.

- On je uspeo da pobegne iz tog zatvora, uz pomoć trojice Srba. Napravio je filmski plan za bekstvo - kaže sagovornik i nastavlja:

- Tada je imao tri pomagača iz Srbije i razradio je celu taktiku. Bekstvo se, navodno, dogodilo kada je bio na lekarskom pregledu. "Škaljarac" je ušao u ordinaciju, a ispred vrata su ga čuvala tri stražara.

Kako navodi naš izvor, koji tvrdi da je dobro upoznat sa dešavanjima u klanu, Vukotić je iskočio kroz prozor, dok je navodno bio na pregledu kod lekara.

- Iskočio je kroz prozor, dok čuvari nisu imali pojma šta se događa u ordinaciji. Trčao je nekih 70 metara i iza ugla su ga čekala kola s trojicom saradnika, koji su ga prebacili na tajnu lokaciju - kaže sagovornik.

- Od tada niko, sem najbližih saradnika, navodno ne zna gde se nalazi Igor Vukotić, koji iako je u bekstvu, "vuče konce" u ovom kotorskom klanu.

igor vukotić i pokojni igor dedović foto: printscreen libertaspress

Igor Vukotić je za 10 godina bekstva pretrpeo ozbiljne udarca od kavačkog klana. Poslednja likvidacija koja je uzdrmala Igora je likvidacija njegovog brata Jovana Vukotića pre dva meseca u Istanbulu. Samo nekoliko meseci pre toga ubijena su još dva bitna "škaljarca", Milić Minja Šaković i Goran Vlaović.

- U aprilu 2019. Igoru je ispred kućnog praga u kotorskom naselju Dobrota maskirani napadač ubio oca Veselina Vukotića, a on mu je tada, iako, je bio u bekstvu dao čitulju - podseća izvor i dodaje da je Igora veoma potreslo i ubistvo Igora Dedovića i Stevana Stamatovića u januaru 2020. godine u Atini. Imenjaci su bili veoma bliski prijatelji.

Glavi kuće Vukotić, tada su oba sina dala čitulje, iako je tog aprila 2019. sada već pokojni Jovan bio u zatvoru, a Igor u bekstvu, gde se i danas nalazi.

dao čutulju ocu foto: Kurir.rs

- Moram da te pozdravim poslednji put na ovakav način, oče moj, uzdanice, dobročinitelju, junače moj! Zapamti da nas niko ne može razdvojiti nikad. Počivaj mi u našem miru, Čevskom sa braćom svojom! Neka ti je večna slava i hvala ti i volim te - napisao je tada odbegli Igor, dok je u čitulji koju je dao bratu Jovanu oprostio citatom iz "Gorskog vijenca":

- Čevo ravno, gnezdo junačko, a krvavo ljudsko razbojište, mnoge li si vojske zapamtilo, mnoge li si majke ojadilo... Dušmane mrtve po tebi brojasmo, pogodit se nikad ne mogasmo oko broja, koliko ih beše.

igor dao bratu čitulju foto: Printscreen

Podsetimo, rat između kavačkog i škaljarskog klana do istrebljenja traje od 2014. godine zbog nestanka vrednog tovara kokaina u Valensiji. To je bio okidač da se do tada jedinstveni klan iz Kotora podeli u dva tabora - "kavački" na čijem čelu su navodno odbegli Radoje Zvicer i Slobodan Kašćelan, koji se nalazi u spuškom zatvoru, i na "škaljarski" klan na čijem čelu su bili ubijeni Igor Dedović i Jovan Vukotić, kao i odbegli Igor Vukotić.

(Kurir.rs)