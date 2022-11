BOJOVIĆ NE BI BIO BEZBEDAN U SRPSKOM ZATVORU: Nalazi se na meti Zvicera, ali ne radi mu samo on o glavi?!

Luka Bojović, čije je proterivanje u Srbiju najavilo špansko pravosuđe, u našoj državi bio bi meta u ratu balkanskog podzemlja, tvrde stručnjaci i analitičari upoznati s dešavanjima.

Podsetimo, Bojović, iako iza rešetaka, važi za osobu blisku škaljarskom klanu. Osim toga, poznato je i da je u sukobu s porodicom Šaranović od 2009. godine.

Profesor na privatnom fakultetu Ratomir Antonović izjavio je za Kurir televiziju da je sigurno da bi Bojović kao slobodan čovek bio meta vođe kavačkog klana Radoja Zvicera.

- Ako postoji jak animozitet između dva klana, on je sigurno meta, jer je Bojović sve vreme gravitirao kao pravi šef škaljarskog klana. Zvicer bi, dakle, vrlo verovatno hteo da ga likvidira. Dobro znamo da lica koja se nalaze u zatvoru imaju uticaja na spoljni svet. Tako ne treba da nas čudi činjenica da je Bojović i danas, dok se nalazi u zatvoru, neformalni vođa - rekao je Antonović.

Jeziva poruka Koraćevo ime na žrtvama

Ime najbližeg saradnika Luke Bojovića Filipa Koraća bilo je ispisano krvlju na leđima nekih od žrtava Belivukovog klana.

- Sve su činili da dođu do njega, ali im to nije pošlo za rukom - objasnili su sagovornici Kurira i dodali da je u to vreme Bojović bio u zatvoru, ali da će sigurno početi "lov na njega" kada bude proteran u Srbiju.

Stručnjaci smatraju i da je činjenica da mu je život ovde ugrožen mogla da bude razlog da Bojović eventualno zatraži azil u Španiji, gde mu živi i porodica.