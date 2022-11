SVEDOK LALIĆ PRIČA O ZLOČINIMA: Detaljno o dvostrukoj egzekuciji u Atini! ONI SU UBILI DEDOVIĆA I STAMATOVIĆA

Svedok saradnik Srđan Lalić je na današnjem suđenju Belivukovom klanu u Specijalnom sudu otkrio kako su ubijeni visokopozicionirani članovi škaljarskog klana.

Lalić je naveo da je u decembru 2019. sa Veljkom Belivukom i Milošem Budimirom otišao u Atinu, on svojom škodom, a oni drugim autom, koji su ostavili u Solunu i prešli u njegovo vozilo.

"Tamo nas dočekuje momak na skaju Dijaz, koji nam je našao apartman na Glifadi, gde je boravilo dvadesetak pripadnika kavačkog klana, sa ciljem lociranja i likvidacije Kožara, Dedovića i Stamatovića. Poneli smo kamere, špijunsku opremu. Imali smo čvrstu informaciju da su tu, jer su im porodice bile praćene i da provode vreme u nekoliko ugostiteljskih lokala. Ništa nismo našli i vratili smo se, ali 1. ili 2. januara na zahtev Veljka ponovo odlazim tamo, ali avionom", rekao je Lalić i dodao:

"Informacija je bila da vreme provode u Kifisi, i treniraju u jednoj teretani. Bio sam u kontaktu sa Lainovićem, on je tada u Atini bio sa Brašnjevićem, koji je na skaju bio Gadafi. Bio sam na vezi i sa Karlosom i još jednim na skaju, rekli su mi da su to Kašćelan i Zvicer. Izbio je problem jer su se Lainović i Brašnjević potukli sa nekim u lokalu, imali su pištolje, a ja sam komunicirao sa Lainovićevom mamom koja je na skaju bila Big mama i njegovim bratom i Zvicerom, posredovao sam jer on nije hteo da se spoji sa njima. Pušteni su oko sedam dana kasnije".

Kako je naveo, imao je informaciju da je puštanje iz pritvora u Atini plaćeno oko 100.000 evra.

"Ostao sam sa njima u kontaktu, ispričali su mi kako su lično likvidirali Dedovića i Stamatovića i još neke detalje, kako su ih našli i pratili", dodao je on.

Brašnjović i Lainović su potom, naveo je Lalić, posle nekoliko meseci iz Atine, preko Makedonije, zatim KiM došli nazad.

