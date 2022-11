SPUŠTEN POGLED, SMIRENOST I REČI LALIĆA UKAZUJU NA OVO! Detaljna analiza mesarevog svedočenja o zločinima koji su ŠOKIRALI SRBIJU

Na suđenju Belivukovoj krimimnalnoj grupi, otkriveni su novi podaci koji bi mogli potpuno da promene tok suđenja. Juče je saslušan Srđan Lalić koji je šokirao svedočenjem o dodatnim ubistvima ovog klana.

Svedok-saradnik Srđan Lalić juče je šokirao svojim izjavama da je Belivukova grupa počinila još šest ubistava koja se ne nalaze u optužnici. On je izneo detalje koji bi mogli da promene tok suđenja.

Naveo je detalje o trgovini drogom, o špijuniranju osoba koje je trebalo da likvidiraju, kao i o brutalnim načinima ubistava. Između ostalog se pominje i ubrizgavanje cijanida u usta Mihailoviću.

Slađana Nedeljković, novinar Kurira, gostovala je u jutarnjem programu Kurir televizije gde se dotakla samog izlaganja mesara.

- Lalić je bio poprilično miran i staložen, ali se videlo za razliku od ostalih da je neko ko se kaje. Dakle, on se pre samog izlaganja izvinio porodicama oštećenih i napomenuo da će izneti nove detalje. Ono što je interesantno, on ni jednom nije gledao sudiju u oči već mu je bio spušten pogled. Bio je takođe sve vreme naslonjen za sudsku govornicu, pomalo popije vode i smireno govori sve do detalja. Od toga kako je neko likvidiran do toga kako su oni imali razrađene strategije da nekog otmu - rekla je Nedeljković.

- Tenzije su bile sve vreme prisutne. Ono što je zanimljivo, sada je u prvom redu stajao Miljković dok je u trećem redu bio Belivuk. Belivuk je pre samog izlaska Srđana Lalića dao aplauz. Pošto je Lalić prvo izašao, pa je usledila pauza, pa tek onda je usledilo iznošenje dela svog iskaza. Belivuk i Miljković su se smejali - istakla je Nedeljković.

Evo kako su reagovali Belivuk i Miljković Kada je Lalić stao za govornicu Marko Miljković je uzeo stolicu koja se nalazila u njegovoj blizini od stražara i stavio je ispred sebe, stavio beleške i dobio hemijsku od stražara i počeo da beleži. Ono što je Lalić govorio u sudnici, beležili su i Marko i Miloš Budimir, kao i Nebojša Janković. Marko Miljković i Miloš Budimir su povremeno komunicirali među sobom. foto: Nemanja Nikolić, MUP RS - Miljković je tokom skoro dva sata izlaganja Lalića, sve vreme pisao i hvatao beleške. Za razliku od njega, Belivuk ništa nije zapisivao, povremeno je aplaudirao, smejao se, negodovao, gestikulirao rukama i češkao se po glavi i nosu. Kada je Lailć na kratko zastao da popije malo vode, Belivuk je prokomentarisao "treba ti da se setiš, kad lažeš" - kaže sagovornik Kurira. Tokom svedočenja o Lainoviću, kako dodaje, "Belivuk je uzdisao i gutao knedle".

Ona se potom osvrnula na Lalića i njegovu povezanost u Belivukovom klanu.

- Lalić je neko ko je bio njihova desna ruka i neko ko je tačno znao čija likvidacija će kada uslediti. Neko ko je imao i dodirnih tačaka sa Zvicerom, jer je on sve vreme bio na vezi sa njim. Čak je napomenuo i da je Vlade Draganić, vlasnik kuće u Ritopeku, kuću strave namenio za uzgoj marihuane. A da je po Zvicerovom trošku ta kuća iznamljena. Znači svi su donekle povezani, a svi tako izgledaju nevino i neupućeno u sve - rekla je Nedeljković.

