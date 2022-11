OVO JE "SMART" U KOM JE RANJEN DEJAN NA BANOVOM BRDU: Krvav izašao iz kola, ona otišla niz ulicu, policija ih satima pregledala!

Policija i dalje traga za osobom koja je juče oko 14.50 sati na Banovom brdu na uglu Požeške i Zrmanjske ulice, hicima iz pištolja u nogu i ruku ranila Dejana G. (19). Podsetimo, njemu je, dok je u automobilu marke "smart" stajao na semaforu, prišao napadač i u njega ispalio pet hitaca iz vatrenog oružja.

- Kada je pogođen, on je uspeo da izađe iz kola i otpuzi do kafića u kom je prethodno bio na razgovoru za posao. Kada je on izašao, njegov automobil je sam počeo da se kreće niz ulicu unazad. Tom prilikom udario je u nekoliko automobila i zaustavio se na dnu Zrmanjske ulice - kaže naš izvor i dodaje da su inspektori sinoć duže vreme pretresali "smart" u kom je ranjen Dejan G.

"Smart" u kom je bio Dejan G. foto: Kurir

Prema rečima našeg izvora, mesto na kom se dogodila pucnjava je pokriveno kamerama i veruje se da je napadač snimljen.

- Osoba koja je pucala je krupnije građe i na sebi je imao maslinasto zelenu jaknu, crnu trenerku i crne patike. Najverovatnije je imao i saučensika, koji ga je čekao u automobilu. Kada je ispalio hice, otrčao je do saučesnika, seo u auto i odvezli su se - rekao je izvor i dodao da policija rekonstruiše kretanje sumnjivog automobila.

Inače, Dejan G. je od ranije poznat policiji i navodno je ranije hapšen zbog krivičnih dela u vezi sa narkoticima. Izvor navodi i da se proverava da li je Dejan G. ranjen u sukobu navijačkih grupa.

Mesto pucnjave foto: Kurir

