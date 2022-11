ZNATIŽELJA JE ODVELA IZA REŠETAKA POD STARE DANE! Oglasio se sin narko-babe: Otkrila mu odakle joj ranac sa 400 grama amfetamina

Dragan V., sin starice Nade V. (78), koji živi sa njom u stanu, a koja je prekjuče uhapšena u naselju Galenika u Zemunu, kada je interventna slučajno naletela na nju i videla "kako nešto sumnjivo radi u žbunju", kaže da je šokiran i zabrinut za majku.

- Još ne mogu da dođem sebi zbog svega što me je snašlo sa mamom! Pa, zar moju Nadu da hapse zbog droge i nazivaju je narko-bakom?

Šokiran sam i veoma zabrinut za majku, njeno zdravlje i tok postupka. Celu noć nisam spavao, nisam znao kako bratu da saopštim da nam je majka uhapšena. Ceo život je bila znatiželjna i evo, sad ju je ta znatiželja odvela iza rešetaka pod stare dane - rekao je on.

Podsetimo, ona je uhapšena i protiv nje je podneta krivična prijava za posedovanje 400 grama bele praškaste materije za koju se sumnja da je amfetamin, kao i digitalne vagice i noža. Ona će danas, kako je rekao njen sin, biti privedena na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu.

- Bio sam na poslu i, kada sam se predveče vratio kući, nisam zatekao mamu u stanu. Pozvao sam je, ali onda sam video da joj je mobilni ostao na stolu. Nije ga ni ponela sa sobom, iako sam je stalno na to podsećao. Brinuo sam za nju, jer je stara, bolesna, ide sa štapom. Ali, ona nije baš marila za sve to - rekao je on.

Kada je shvatio da nije ni kod rođake, posumnjao je da je možda otišla do svoje bašte, koja je u blizini, gotovo pored puta, a gde je posadila neko voće i povrće.

- Odlazila je u bašticu često, ali ne svakog dana. Znam da je dan ranije rekla da će verovatno ići da je malko uredi i poseče neke grančice. Dao sam joj i testericu, ali je ona uzela nož kojim, inače, sečemo suvo meso i ponela ga sa sobom. Rekla je da on bolji nego testerica i da se ne mešam, jer ona dobro zna kako i šta se radi sa voćkama.

Na kraju, videvši da se Nada i dalje ne vraća kući, sin je pošao da je traži u kraju.

- Bio sam sve uplašeniji da joj se nešto dogodilo. Sumnjao sam da je možda pala, ali nikada nisam ni pomislio da će mi majku hapsiti zbog droge - kaže Dragan. Kako god, kad se vratio ponovo u stan, svetlo je gorelo, a unutra su bili jedna komšinica i policija:

- Ušao sam unutra i pitao šta se desilo. Policajci koji su radili pretres bili su fini. Rekli su mi šta se dogodilo. I, šokirali me, potpuno. Rekao sam da mi je majka penzioner, da ja radim, da smo pošten svet i da nikada niko od nas nije hapšen, niti osuđivan. Čak sam kazao da i mene vode na poligraf ako treba, samo kako bih objasnio da je, verovatno, došlo do zabune i da ni majka, niti bilo ko iz porodice, nije kriminalac, niti se ikada bavio nezakonitim radnjama. Živimo skromno, pa vidite, uostalom, i kakav nam je stan...

foto: MUP/RTS Printscreen

Pretresom stana, kako se saznaje, nije pronađeno ništa od sumnjive "robe", ali su Draganu policajci rekli da je kod njegove majke, prilikom hapšenja, nađen ranac sa drogom spakovanom u šest kesica, vagicom i nožem.

- Pre nego što su je odvezli u policijsku stanicu, nakratko sam video mamu i pitao je šta je to uradila. Rekla mi je: "Ništa. Našla sam ranac u bašti i naravno, otvorila ga iz znatiželje da vidim šta ima unutra. Nisam ništa kriva i ne znam čiji je to ranac. A i bacila sam ga" - priča sin.

- Kad su je odvozili u stanicu, rekao sam policiji da je srčani bolesnik, da ima visok pritisak i šećer. Dozvolili su joj da ponese lekove. Jedva čekam da izađe pred tužioca i kaže istinu. Samo da joj ne odrede pritvor, umreće mi tamo. Znam da je u pitanju greška.

Strahinja joj bio komšija?

Komšije iz Ulice Svetozara Papića, u kojoj stanuju Nada i njen sin Dragan, šokirane su njenim hapšenjem, ali ističu da je u blizini živeo i Strahinja Stojanović, koga su 2020. razneli bombom dok je sa partnerkom iz Kolumbije bio u kolima. Njegov mural nalazi se na zidu u blizini.

- Ne verujemo da je Nada diler droge - kaže jedna komšinica.

- Tačno je da su teška vremena, da ljudi pribegavaju svemu. Ali, Nada je radila u GSP i ima lepu penziju, jedan sin joj radi u Zemunu, a drugi je u inostranstvu. Pošteni su i nikada nisu imali veze sa kriminalom, niti im je policija dolazila na vrata. No, nikad se ne zna šta je prava istina.

Brat saznao sa društvenih mreža

Dragan V. kaže da nije u prvom trenutku znao kako da šokantnu vest saopšti bratu koji živi i radi u Sloveniji.

- Nisam želeo da ga uznemiravam, ali nisam hteo ni da sakrijem ovako nešto od brata.

Dok sam se dvoumio šta da radim, on me je pozvao. Video je na društvenim mrežama fotografiju i prepoznao na njoj našu bašticu i mamu. Naravno da je i brat u neverici i da mnogo brine. Ipak, nada se, kao i ja, najboljem i da će se sve razjasniti.

(Kurir.rs/Novosti)