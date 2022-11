POLICAJAC OTKRIO TAJNE CZ-a: Ne može svako da izdrži tu torturu, zatvoreni ste 22 SATA! Ne završe svi u "Hajatu" i "Hiltonu"

Zdravko Rajević, potpredsednik Novog policijskog sindikalnog saveza, gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije. On se dotakao Centralnog zatvora u Beogradu, njegovog obezbeđenja, ali i otkrio više o tome kakav je život zatvorenicima tamo.

Rajević se najpre osvrnuo na istražni proces gde je otkrio na koji način tužilac ima odrešene ruke i može da manipuliše pritvorenikom.

- U CZ su u svakom slučaju mere obezbeđenja na najvišem nivou. Preživeti sistem istražnog zatvora, ne može svako. Tu je tužilaštvo vešto iskoristilo mogćnost koji je dao novi zakonik o krivičnom postupku, a to je sporazum o priznanju krivice. Tužilaštvo ima prostora za manipulaciju sa zatvorenicima. Ne može svako da izdrži tu torturu. Vi ste praktični zatvoreni 22 sata i imate samo 2 sata da izađete, prošetate i vidite nebo.

foto: Kurir televizija

- Većina ljudi za vreme boravka u istrazi bude slomljena psihički i traži svog advokata da pozove tužioca i da pod hitno pravi sporazum o priznanju krivice. Možda bi on u sudskom postupku i pobedio, ali tužilac ima vremena da se igra sa životom pritvorenika. On ima period od 6 meseci da podigne optužnicu, ali on u tih 6 meseci ništa ne uradi - rekao je Rajević.

Božidar Spasić, bivši pripadnik službe državne bezbednosti, prisetio se na 99' godine kada je zbog učestvovanja u jednoj televizijskoj emisiji završio u Centralnom zatvoru. 02:15 Božidar Spasić progovorio o svom iskustvu iz Centralnog zatvora - Ja sam 1999. godine bio uhapšen zbog učestvovanja u jednoj televizijskoj emisiji. Držali su me zbog toga 14 do 15 dana u CZ. Centarlni zatvor u Beogradu je jedna mašinerija gde uvek gužva. Vi tamo nikada nemate mira - rekao je Spasić. foto: Kurir televizija - Uglavnom se uveče dovode zatvorenici. Imate prijemnu sobu gde se uzimaju sve stvari od zatvorenika i dobijate spisak šta vam je uzeto. Dežurni komandir određuje nakon toga gde će ko biti u zatvoru. Zatvorenici su pod redovnom kontrolom. Dobijate 3 obroka dnevno, a ujutru dobijate jedan kilogram hleba za ceo dan - naveo je Spasić.

Potom se dotakao i samog CZ.

- Oni su tamo podeljeni u blokova. Imate 2. i 3. blok, jedan se zove Hajat, a drugi Hilton. U sobi su obično raspoređeni po četvoro, a to važi za luksuznije blokove. U luksuznim blokovima imaju u okviru svoje ćelije tuš, ali i TV gde je broj kanala ograničen. U nekim grupnim sobama gde ih ima 15 do 20 je jako rizično da se stave policijski službenici. Sama komunikacija može da se realizuje izbacivanjem papirića kroz prozor kada je druga ekipa u šetnji - rekao je Rajević.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs