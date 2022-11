KUKU ZA MESO MU NABIJALI U USTA, SILOVALI GA OFINGEROM?! Zloglasni pripadnik zemunskog klana oslobođen optužbi za svirepo mučenje!

Miloš Simović, nekadašnji pripadnik zloglasnog zemunskog klana, pravosnažno je oslobođen optužbi da je izvršio krivično delo protivpravno lišenje slobode 2002. godine u Beogradu, a na štetu Z. A.

Apelacioni sud u Beogradu je nakon održanog pretresa, 1. novembra doneo osloboađajuću presudu. Podsetimo,presudom Trećeg osnovnog suda u Beogradu od 23. marta 2022. okrivljeni Miloš Simović je zbog izvršenja, u saizvršilaštvu, krivičnog dela protivpravno lišenje slobode bio osuđen na kaznu zatvora u trajanju od godinu dana, ali je drugostepeni sud ukinuo tu presudu.

Optužnicom Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu okrivljenom je stavljeno na teret da je 6. decembra 2002. godine, u Beogradu, zajedno sa Dušanom Krsmanovićem i pokojnim Milanom Jurišićem, prema kojima je krivični postupak pravnosnažno okončan, i Vladimirom Milisavljevićem, u odnosu na koga je postupak razdvojen, zajednički protivpravno držao zatvorenim oštećenog Z. A. na svirep način.

Kako su mediji ranije pisali, oštećeni Z. A. je bio narko-diler, a "zemunci" su ga oteli mučili jer je navodno bio neposlušan.

- Prema optužnici, Simović je zajedno sa "zemuncima" Dušano Krsmanovićem, sada pokojnim Milanom Jurišićem i Vladimirom Milisavljevićem, koji se nalazi u zatvoru u Španiji, učestvovao u otmici. Kako se navodi, odvezli su ga do kuće Krsmanovića i tamo ga svirepo mučili kako bi ga "ubedili" da drogu prodaje samo za njihov klan - podseća izvor i dodaje kako su ga mučili:

- Udarali su ga u glavu i telo rukama i nogama, lopatom, gvozdenom kukom za meso i zašiljenom štanglom. Kada je oštećeni gubio svest, polivali su ga hladnom vodom, pa mu zabijali kuku za meso u usta i podizali ga u vis, nastavljajući da ga udaraju. Potom su mu deo ofingera čekićem zabijali u anus, upaljačem mu palili mošnice, šibali po tabanima.

Međutim, po nalaženju Apelacionog suda, nije dokazano da je okrivljeni učestvovao u radnjama krivičnog dela koje mu se stavlja na teret.

- Naime, iz iskaza oštećenog nije moguće na pouzdan, jasan i nesumnjiv način utvrditi da li je okrivljeni spornom prilikom nanosio udarce oštećenom, niti da li je okrivljeni bilo kojom radnjom onemogućio oštećenog da napusti dovrište kuće gde se predmetni događaj odigrao, i na koji način je to eventualno učinio, budući da je u dvorištu bilo prisutno više ljudi, a da je oštećeni u svom iskazu u toku postupka u različitim fazama postupka pokazao nedoslednost u pogledu prisustva i načina ponašanja okrivljenog spornom prilikom, tj. da li mu je okrivljeni zadavao udarce i na koji način - stoji u obrazloženju Apelacinog suda na njihovom sajtu:

- Nadalje, u optužnom aktu, a i u prvostepenoj presudi, navodi se da su okrivljeni Simović i Krsmanović, u konkretnom slučaju postupali po osnovu prethodnog dogovora, dakle kao saizvršioci, sa drugim navedenim licima, pri čemu takvi navodi optužnice nisu dokazani, s obzirom na to da okrivljeni Simović negira izvršenje krivičnog dela, a da je Dušan Krsmanović u iskazu naveo da se ne seća da li je spornog dana okrivljeni Simović bio u dvorištu, s tim što dopušta mogućnost da je bio.

Zabela Na dugogodišnjoj robiji Podsetimo, Miloš Simović osuđen je na 35 godina zatvora zbog učešća u ubistvu premijera Srbije, Zorana Đinđića, ali i zbog drugih zločina zemunskog klana. On kaznu služi u požarevačkom zatvoru "Zabela".

Kako dalje navode, imajući u vidu da se oštećeni i okrivljeni nisu poznavali od ranije, da su obojica učinili nespornim da se ranije nisu družili, da je oštećeni u svom iskazu bio izričit da je spornom prilikom okrivljenog video u dvorištu kuće gde je bilo više ljudi, da je tom prilikom oštećeni podvrgnut fizičkom maltretiranju, koje pretpostavlja i upotrebu raznih predmeta usled čega je oštećeni trpeo bolove i padao u nesvest, da na glavnom pretresu nije mogao precizno da se izjasni ni da li ga je tukao okrivljen ili je on samo stajao sa strane, odnosno da li je video da ga okrivljeni udara ili je to saznanje stečeno od drugih, to po oceni Apelacionog suda nije dokazano da je okrivljeni preduzeo bilo koju od radnji izvršenja krivičnog dela za koje se tereti.

