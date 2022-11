MUŽ ME UMALO UBIO, A SADA ME JE JOŠ I TUŽIO! Sestra tiktokerke Uki Q brutalno pretučena pre 2 meseca, a sada prolazi novi PAKAO

Živim u konstantnom strahu od nasilnika. Dva meseca nisam izašla sama iz stana, jer se plašim za svoj život. Idem kod psihijatra, a kada izađem na ulicu okrećem se i mislim da me neko prati.

Ovim rečima počinje svoju ispovest za Kurir Sara H. (19), sestra popularne tik-tokerke Une Kablar, poznate po nadimku Uki Q, koja je 28. septembra brutalno pretučena od strane supruga Damjana H. (23) u njihovom stanu u Beogradu.

Priča da sam nepodobna

- Pored svih strahova, vodim i druge bitke. Umalo me nije ubio, a sad našu bebu i mene tuži?! Hoće da uradimo DNK analizu kako bi proverio da li je dete njegovo, dok s druge strane, u Centru za socijalni rad u Rakovici insistira da dobije starateljstvo nad tim istim detetom, i navodi da sam nepodobna majka koja ide po klubovima - prepričava životnu agoniju u kojoj se nalazi Sara H. i dodaje:

- Kakav čovek može da bude osoba koja je u stanju da tuži rođenu bebu. Osporava da je otac, traži da se uradi DNK analiza kako bi se utvrdilo očinstvo, zatim preti i traži odštetu, kao i da se njegovo ime i prezime izbriše iz matične knjige rođenih našeg deteta.

Naša sagovornica navodi da od septembra proživljava pravu dramu i da se plaši za svoj život.

- Hteo je da me ubije, kao i našu bebu, a sada se ponaša potpuno sumanuto. Šokirana sam njegovim ponašenjem. Moja porodica i ja smo podneli krivične prijave protiv njega za nasilje u porodici, a takođe, tražimo i zabranu prilaska meni i detetu jer neću da ga vidim u svojoj blizini - kategorična je Sara.

Ona se prisetila i brutalnih batina koje je pre dva meseca dobila od supruga, nakon čega ga je prijavila policiji i napustila.

- Tukao me je 40 minuta i jedva sam preživela, a tukao je i dete, i neću takvom čoveku da dozvolim da bude u našoj blizini - navodi ona i objašnjava da nakon što je jedva preživela Damjanove batine nije bila u kontaktu s njim.

- Nismo se čuli niti videli i neka tako i ostane. Inače, sada su u toku veštačenja fotografija na kojima se vidi koliko sam pretučena, kao i veštačenje lekarskih dokumenata. Mada, u izveštaju koji mi je rađen na VMA nema nekih detalja i ima neistinitosti u tim izveštajima - tvrdi žrtva:

Neću još jedan Vršac

- Neću da se dogodi još jedan Vršac ili ubistvo ispred Centra za socijalni rad u Rakovici! Sigurnost bebe mora da bude na najvišem mogućem nivou i ne želim da se dogodi nešto loše. Zato se na neki način i protivim da beba viđa oca.

Podsetimo, o nasilju u porodici Sare H. 29. septembra javno je na svom Instagramu pisala njena popularna sestra Uki Q. Ona je tada objavila fotografije na kojima se vidi da je njena sestra unakažena od batina. Istog dana Damjan H. je uhapšen zbog sumnje da je počinio nasilje u porodici i u pritvoru je bio sve do 10. oktobra kada je pušten da se u daljem toku postupka brani sa slobode.

Brani se sa slobode

Lepše mu u pritvoru nego u braku!

S druge strane, osumnjičeni Damjan H. je na saslušanju u tužilaštvu tvrdio da suprugu nije tukao, već da ju je samo odgurnuo, nakon čega je ona sama pala na pločice. Takođe, nakon što je Damjanu ukinut pritvor, njegov advokat Anđelko Ležajić je za Kurir izjavio "da je njegovom klijentu bolje u zatvoru nego u braku sa Sarom".

- Moj klijent mi je rekao da žalbu koju sam pisao povodom njegovog pritvora povučem, pošto je njemu u pritvoru bolje nego u braku sa Sarom. Rekao sam mu da je to nemoguće, ali on je insistirao. Otkako je sa Sarom u braku, on je smršao 23 kilograma. Kaže da se u pritvoru odmorio i da mu je bolje iza rešetaka. Jedina stvar oko koje se Damjan i Sara slažu je da je razvod neminovan - rekao je ranije za Kurir Ležajić.