NISAM JE TUKAO, GURNUO SAM JE I PALA JE NA PLOČICE: Sramotna odbrana nasilnika koji je prebio sestru poznate tiktokerke Uki Q

Damjan H. (23), kome je preksinoć određen jednomesečni pritvor zbog sumnje da je pretukao suprugu Saru H. (19) u njihovom stanu u Beogradu, kako Kurir nezvanično saznaje, na saslušanju je izjavio "da nije tukao ženu, već da ju je samo odgurnuo". Prema rečima našeg izvora, osumnjičeni je delimično priznao krivicu za nasilje u porodici.

"Provocirala me"

- Žena me je provocirala, posvađali smo se. Uhvatio sam je rukom za vrat, gurnuo sam je i ona je pala i udarila glavom o pločice - navodno je izjavio na saslušanju u Drugom osnovnom javnom tužilaštvu Damjan H.

On je potom naveo i "da je Sara, takođe, njega udarila".

- Ne sećam se šta se sve tačno izdešavalo, ali znam da je nisam tukao - navodno je izjavio u svoju odbranu.

Sara H. rođena je sestra poznate tiktokerke Une Kablar, poznate kao Uki Q. Una je iskoristila svoj uticaj na društvenim mrežama i podelila priču o jezivom nasilju koje je njena sestra doživela. Ona je objavila i niz fotografija na kojima se vidi da Sara ima podlive po licu, vratu, rukama, kao i masnicu ispod oka.

- Malo je verovatno da su ovakve povrede nastale samo jednim odgurivanjem. Tokom istrage biće naloženo veštačenje povreda i načina na koji su one mogle da nastanu - objašnjava Kurirov izvor iz istrage i dodaje da će Sara H. biti među prvim saslušanim svedocima u istrazi protiv svog muža.

Sara H. je, podsetimo, nakon prebijanja smogla snage i za naš list ispričala da ju je muž 15 minuta udarao šakom u glavu, da ju je vukao po stanu, oborio na pod i lupao joj glavu o pločice, zbog čega je izgubila svest.

Kao motiv brutalnog prebijanja ona je navela svađu zbog njegove mame, koja im se, prema njenim rečima, konstantno mešala u odnos, zbog čega su se i ranije svađali, ali je muž do srede uveče nikada nije tukao.

"Vidi se da sam te davio"

O tome koliko je premlaćivanje bilo surovo, govori i post Uki Q u kom je ona prepričala Sarine reči.

- Mislila sam da sam umrla. Jako čudan osećaj. Kada sam došla sebi, čula sam ga kako govori: "Hvala bogu da si se probudila, ubio bih se da se nisi probudila" - prenela je na Instagramu sestrine reči tiktokerka, pa dodala:

- Sara ga je molila da je odveze u bolnicu i govorila mu da neće nikome ništa reći, a on joj je na to odgovorio: "Ma vidi se da sam te davio." Nakon što ju je pretukao, odvezao ju je u Hitnu i ostavio ispred i pobegao. Posle smo saznali da se krio u žbunju dok mu nisu došli otac i brat.

Sarina majka Dijana Marinković juče je rekla za Kurir "da Sara nije baš dobro". - Ima jake vrtoglavice, teško guta i ne jede, pa smo morali ponovo da je odvedemo kod lekara - rekla je kratko Dijana.

Sarina majka

On je nju izdeformisao

Majka Sare H. ispričala je i da je njena ćerka posle napada bila krvava i da joj je vrat sav izgreban.

- On je nju izdeformisao, pitala me je da li će preživeti, bila je pogubljena, obraz joj je natečen, uživo je to mnogo gore - rekla je majka Dijana i dodala da nije znala da je njen zet agresivan, kao i da je on inače jako pobožan i da stalno posti i ide u crkvu.