DA SAM HTELA SVOG BIH TE ISCEPALA: Šok na suđenju Danojli! Rekla neka ti jelo postave k*rve pa na YU šampiona u boksu potegla nož!

Pred sudom svedočio njihov 11-godišnji sin koji je izneo neverovatne detalje iz kobne noći. Ona se pred Apelacionim branila se da se on “malo bocnuo na nož dok se okretao prema njoj”

PODGORICA/BERANE - Tata je te večeri došao s puta i doneo hranu, a majka je umesto da postavi jelo, kazala: “Neka ti postave k...e s kojima si bio svu noć". Majka je tatu ubola nožem s leđa, dok je on pokušavao da izađe kroz kaubojska vrata iz kuhinje, to je juče pred Višim sudom ispričao sin (11), koji je u vreme izvršenja krivičnog dela imao 9 godina.

On je svedočio u posebnoj prostoriji, u prisustvu psihološkinje Ane Golubović Popović, a u nastavku suđenja majci Danojli J. (51) iz Berana, koja odgovara zbog pokušaja ubistva supruga M. R. (55), kojem se u istom postupku sudi za nasilje u porodici.

Prema navodima optužnice, majka je 16. januara 2020. godine, u porodičnoj kući u jednom selu kod Berana, pokušala da ubije muža, nanevši mu nožem dužine 20 centimetara ubodnu ranu na levoj strani grudi. To je ponovljeno suđenje nakon što je Apelacioni sud ukinuo presudu kojom je osuđena na dve godine, a muž na tri meseca zatvora.

Danojla je ranije tvrdila da je supruga povredila u samoodbrani. U prošlom postupku koji je oboren pred Apelacionim sudom branila se da se on “malo bocnuo na nož dok se okretao prema njoj”, a na glavnom pretresu “da ga je malo udarila nožem, nakon što je davio i vukao za kosu”..., objavile su podgoričke Vijesti.

Međutim, njihov zajednički sin bio je izričit da “tata ni u jednom momentu nju nije udarao niti davio, već da je jedino, nakon što ga je ubola nožem s leđa, obrglio i spustio na pod da proveri gdje krije nož.

”On je izvadio novac koji je zaradio i pokazao joj, i sam postavio jelo i pozvao me da jedemo, a ona je u jednom trenutku uzela nož i stavila ga za pojas i sela kraj mene. Ponovo ga je provocirala, na šta je on rekao - ‘Pusti se toga’. Majka ga je tada uhvatila za glavu i ogrebala po licu, a tata je rekao: ‘Mak’ se tamo budalo jedna, vidiš da sam umoran’. Kada je krenuo prema izlazu iz kuhinje, na kaubojska vrata, majka je izvadila nož i ubola ga u leđa, i tata je pao preko fotelje, a krv je krenula da šiklja na sve strane. Majka je krenula da beži, a tata je uhvatio preko struka, obgrlio i spustio na pod i krenuo da traži nož”, ispričao je maloletni sin.

Kada je u kuću ušla očeva sestra od strica, nastavio je dečak, otac joj se požalio da ga je majka ubola nožem, a majka joj je kazala:” Kuku meni šta ja uradih, zovi hitnu”.

Danojla je kazala da je sin nagovoren da laže, zbog čega je dobila opomenu suda, a nakon što je te reči sudija Dragan Mrdak unosio u zapisnik, kazala je: “Jeste tako”.

Dečak je ispričao da je majka jednom, nakon ovog događaja, rekla ocu: “Da sam htela, svog bih te iscepala”, na šta je on samo ćutao i odmakao se.

Objasnio je da tata nikada nije tukao majku, pa ni tog dana, i da nije tačno da je on prilazio tati i vukao ga od majke, jedino se zaplakao kada je vidio tatu svog krvavog.

Veštak medicinske struke dr Nemanja Radojević je u osnovnom nalazu utvrdio da je na osnovu medicinske dokumentacije moguće da je muž povređen u trenuktu kad su oboje bili okrenuti licem u lice. Međutim, na jučerašnjem pretresu, na osnovu iskaza sa rekonstrukcije, kazao je da je nemoguće da se događaj odigrao na način kako je to Danojla predstavila - da se on praktično ubo na nož. Kao moguć ocjenio je njegov iskaz - “da je u trenutku ranjavanja nožem on bio okrenut leđima”.

Što se tiče modrica na desnoj strani vrata Danojle, veštak je kazao da je moguće da su nastale “kao posledica stezanja vrata šakom”: “Imajući u vidu anatomsku strukturu vrata i okolnosti da na levoj strani nisu opisane povrede dušnika ni grkljana, niti se prilikom pregleda ona žalila na tegobe sa disanjem, ove povrede nisu dovele do prekida disajnog puta, koje bi dovelo do kvalitativnog i kvantitativnog poremećaja stanja svesti”, kazao je veštak.

Napomenuo je da osim što se to ne navodi u medicinskoj dokumentaciji, ona u istrazi nijednom nije pomenula da je “gubila svijest i bila ošamućena”, navodeći da povrede ne postoje sa desne strane vrata.

Joksimovićeva je ranije ispričala da je Radovanić tog dana vukao 3-4 metra za kosu, i da je veštine obaranja protivnika u boksu, kao bivši višestruki prvak stare Jugoslavije, iskoristio dok je tukao pred sinom, da je više puta udarao, davio, udarao glavom od patos, a da je spasao sin...

Suđenje se nastavlja 6. decembra.

Kurir.rs/Vijesti.me