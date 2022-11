OVAJ SRBIN 3 GODINE DOKAZIVAO DA NIJE PINK PANTER! Svrljižanin u Parizu oslobođen za krađu 12 miliona evra u nakitu i dijamantima!

BEOGRAD - Svrljižanin M. M., optužen da je organizovao pljačku jedne juvelirnice u Parizu u kojoj je bio šef obezbeđenja, a odakle je odneto 12 miliona evra u nakitu i dijamantima, nakon tri godine oslobođen je optužbi za ovo krivično delo zbog nedovoljno dokaza.

Presuda, u koju su Novosti imale uvid, izrečena je 18. novembra pred sudom Cour d'Assises de Paris.

Mitić je više od tri godine pred sudom dokazivao nevinost i tvrdio da nije kriv za pljačku koja se dogodila 27. jula 2019. godine kada su maskirani pljačkaši ušli u prodavnicu nakita i iz nje odneli dijamante i nakit u vrednosti od oko 12 milona evra.

Međutim, francuska policija presrela je dvojicu pljačkaša i nakon kraće potere ih je uhapsila dok su silazili u metro, a u rancima im je, kako se tada pisalo, pronađeno oko tri miliona evra. Međutim, i dalje se traga za još dvojicom počinilaca. Uhapšeni su državljani Srbije N. P. i T. B., koji su pod maskama opljačkali ovu radnju i obojica su ekspresno osuđena u Francuskoj na 12, odnosno 14 godina zatvora.

Svrljižanina je francuska policija teretila da je organizator ove pljačke, pa je zbog toga zadržan u pritvoru četiri meseca. Na osnovu lociranja mobilnih telefona, kao i zbog toga što se navodno pojavljuje na snimcima još nekih pljački, istražitelji su ga povezali sa pljačkašima za koje se sumnja da pripadaju takozvanim "pink panterima", ali to je bio jedini "adut" policije.

On je negirao da uopšte poznaje pljačkaše, koji su 20 dana pre razbojništva posetili prodavnicu, ali su, po njegovim rečima, bili prerušeni lažnim bradama i perikama. Policija je posumnjala da im je zapravo on dao ključ od blindiranih vrata koja se nalaze iza prodavnice dijamanata, jer se u jednom trenutku na kamerama prikazao T. B., pa je to nadležnima bilo očigledno.

Nakon četiri meseca, pušten je da se brani sa slobode, uz sudski nadzor. Tri godine dokazivao je nevinost i da nema nikakve veze sa pljačkom, a prošle nedelje istraga protiv njega je i zvanično okončana.

