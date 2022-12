NOVI DETALJI UBISTVA U BORU: Kinez preklao kolegu u sekundi, ali niko ne zna zašto! Nije bežao, mirno sačekao policiju da se preda

BOR - U Boru je noćas ubijen kineski radnik kompanije "Jinšan konstrakšn", star 39 godina, a zbog sumnje da je počinio ovo ubistvo, borska policija je uhapsila Kineza L. L. (40).

Osumnjičenom L.L. je određen pritvor do 48 sati, a on će se do saslušanja u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru nalaziti u pritvoru u Okružnom zatvoru Zaječar.

- Prema našoj proceni, koja još nije zvanična, ubistvo se dogodilo oko 23.30, nakon svađe osumnjičenog i ubijenog. Više javno tužilaštvo u Zaječaru obavešteno je o ovom događaju pola sata nakon ponoći. Odmah je na lice mesta izašao naš tužilac koji je naložio obdukciju. Zasad sumnjamo da je nakon svađe osumnjičeni L.L. dohvatio nož i svog kolegu dvaput ubo u vrat, saznajemo nezvanično u tužilaštvu.

Barake u kojima su smešteni Kinezi, radnici ove kompanije, su u krugu nekadašnje fabrike RTB-a, i ne mogu se videte sa ulice.

Inače, "Jinšan konstrakšn" je u Boru od 2019. godine i to je firma koja se bavi građevinarstvom.

Iz te kompanije su nam, u telefonskom razgovoru, kazali: - Mi ništa ne znamo. Ne znamo na kom radnom mestu su bili osumnjičeni ubica i ubijeni radnik.

Kako nezvanično saznajemo, ubica i ubijeni su se žestoko posvađali u jednoj sobi u kampu. Vika je probudila nekoliko kolega koji su krenuli ka sobi odakle se čula svađa. Ugledali su L.L. kako uzima kuhinjski nož i u deliću sekunde ga zabada u vrat svog kolege.

- Hitnu pomoć je pozvao neko od ovih radnika. Nažalost, lekari su mogli samo da konstatuju smrt. Osumnjičeni L.L. nije bežao, mirno je sačekao policiju i predao se. Dok se ne završi istraga, razlog svađe neće nam biti poznat - saznajemo nezvanično od nadležnih.

Istraga je u toku, a nakon saslušanja osumnjičenog L.L., koje će biti sutra uz prisustvo prevodioca, očekuje se rasvetljenje razloga ovog ubistva.

Kurir.rs/S.B.