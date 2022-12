UHAPŠEN UČESNIK PUCNJAVE U OBRENOVCU, ISPALILI 4 HICA NA SONKA: Nikoli smrskali lobanju!

Obrenovačka policija uhapsila je Đ.M. (21), koji se sumnjiči da je pre sedam dana učestvovao u pucnjavi u Ulici Vuka Karađića kod broj 99!

Prošle nedelje su četvorica maskiranih napadača pretukla Nikolu D. (27), a zatim pucali u Vukašina M. (24) zvanog "Sonko", prenosi Telegraf.rs.

Napadnuti mladić je otkrio identitet napadača.

Maskirani mladići su drvenim palicama polupali Nikolin automobil "ford fijesta", zatim ga pretukli, pa pucali u Vukašina.

- Policija je na mestu pronašla četiri čaure koje su ispaljene iz pištolja. Nakon što je Nikoli ukazna lekarska pomoć on je saslušan u policiji. Mladić je do detalja ispričao kako je došlo do napada i otrio identitet napadača. Nikola je rekao da je video da je jedan od mladića u njegovog druga Vukašina ispalio četiri hica, ali ga nije pogodio - kaže sagovornik blizak istrazi.

Nikola je zadobio nagnječene lobanje i pušten je na kućno lečenje.

(Kurir.rs, Telegraf.rs)