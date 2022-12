MOTIV JE LJUBOMORA ILI NOVAC! Nikola nožem napao Željka, komadić sečiva mu ostalo u glavi ZNAJU SE OD DETINJSTVA

U Višem sudu u Nišu danas je počelo suđenje Nikoli N. (36) koji je 6. juna ove godine, nožem napao Željka R. (36) kome je nakon toga ostao komad sečiva u lobanji. Sve se dogodilo oko 15,30 sati u Ulici Ljubomira Nikolića u Nišu.

Nikolina bivša žena se nekada, pre njihove veze, zabavljala sa Željkom tako da bi na sudu trebalo da se dokaže da li je ovaj sukob proistekao zbog ljubomore ili je u pitanju bio neki drugi motiv. U sudnici je spomenuto i da je Željko nekada pozajmio novac Nikoli što bi takođe mogao da bude razlog za napad.

Nikola i Željko su inače poznanici iz detinjstva odnosno išli su u istu osnovnu školu.

Željko je tog 6. juna bio izboden glavu, vrat i rame. Iz Željkove porodice su naveli da je tog dana krenuo po dete kada je naišao na Nikolu koji ga je izbo. Željka je spasilo to, kako je navedeno, što je izašao njegov drug iz kuće zbog čega je Nikola pobegao.

foto: Kurir.rs/ M.S.

Željko je posle ubadanja ležao u lokvi krvi.

- Tog dana mi je slao nekakve poruke. Sada mi je krivo zbog svega, ali nisam ostao ravnodušan prema porukama i otišao sam da raspravim to sa njim. Kada sam došao, čekao me je s palicom u rukama. Udario me jednom kada mi je pao mrak na oči pa sam počeo da mašem nožem i ne znam ni da li sam ga ubo. Onda je izašao njegov drug iz kuće sa palicom i ja sam se uputio ka staroj ciglani gde sam i bacio nož. Kući me je sačekala policija - izneo je Nikola danas svoju odbranu.

On je rekao da je tog dana dosta popio alkohola i da nije mogao da se kontroliše.

U sudnici je svoju reč imao i Željko koji je vidno bolestan. On je rekao da su svi i ranije imali problema sa Nikolom kada popije jer onda postaje izuzetno nasilan.

Kurir.rs/M.S.