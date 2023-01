DAN KADA JE CRNA GORA PLAKALA! Masakr na Cetinju odneo 10 života, majku i dva sina! POSLE TOGA SE NIZALE TRAGEDIJE

Cetinjanin Vuk Borilović (35) u avgustu počinio je najveći masakr u novijoj istoriji Crne Gore kada je u svom krvavom piru ubio desetoro ljudi, među kojima i dvoje maloletne dece od 11 i sedam godina, dok je šest osoba teško ranio!

Pomahnitali Borilović 12. avgusta, podsetimo, iz za sada nepoznatog razloga, nakon što je došao kući iz crkve gde se pomolio Bogu i zapalio sveću, izašao je na terasu sa starim karabinom u rukama, opsovao, pa zatim krenuo u pokolj. Njegovi podstanari Nataša Martinović Pejović (35) i njena dva sina Mašan (11) i Marko (7) prve su žrtve ovog monstruma. Borilović je potom ubio i njihovog kuma Milana Mitrovića (37), zatim svog ujaka Gorana Đurišića (54), a onda i komšije Rajka (56), Dimitrija (81) i Danicu Drecun (74), a na kraju Danijelu (51) i njenu sestru Aleksandru Radunović (52).

Borila se do poslednjeg daha Majka pokušala da spase sinove Nataša Martinović Pejović koja je prva stradala od ruke Vuka Borilovića, prema rečima Cetinjana, hrabro se borila do poslednjeg daha za svoju decu. - Nataša je bila požrtvovana majka i tako je umrla, a svemu tome svedoči obdukcija koja je pokazala da se i borila sa ubicom. Tri dana nakon masakra Natašin suprug Miloš koji je izgubio celu porordicu ušao je u stan koji su i iznajmljivali od ubice i pao na kolena na prag kuće - kaže naš sagovornik i dodaje: - Krvi je bilo po zidovima, a navodno je video i komade tela. Prostorija je bila sva od krvi, stvari su bile razbacane po stanu, i videlo se da je bilo borbe. Miloš Martinović je na svom Fejsbuku pre nekoliko dana okačio fotografiju supruge i njega dok je u pozadini bila jedna emotivna pesma. - Bila je lepa, lepa poput obećanja. Pamtim, svaki dan zabavljanja, reči, čini mi se svake setim se, ali nema je tu kraj mene. Kažu, prošla je kroz mnogo toga, našla je utočište kod Boga. Tražim, noćas pred tim vratima sam ja i molim da mi je da. Sada kad bi mogao biti s tobom, kao nekada, da mi te vrati samo jedan dan - reči su pesme, ispod koje njegovi prijatelji ostavljaju potresne komentare.

Ni nakon četri meseca ne zna se tačan razlog krvavog pohoda, a porodice žrtava ne mogu da se pomire sa surovom sudbinom i činjenicom da su u trenu ostali bez najbližih.

- Cetinje je tog 12. avgusta umrlo! Ostali smo bez duše, osećaja, ugasili smo se i svaka pomisao na masakr nam ledi krv u žilama. Ne možemo da prihvatimo da je toliko porodica zauvek ugašeno - kažu za Kurir Cetinjani i dodaju:

U kući samo majka Niko ne želi da komunicira s njom Cetinjani za Kurir kažu da porodica Vuka Borilovića više ne živi u njihovom gradu. - Od kad ih je monstrum Vuk odveo na letovanje pre svega ovoga, više ih niko nije video i tako je i bolje. U porodičnoj kući u kojoj je živeo sada niko ne živi sem njegove majka, sa kojom niko ne želi da komunicira i ljudi je bukvalno pljuju na sred ulice kad je vide - kaže sagovornik.

- Svi koji su pokušali da ga spreče u masakru su ili ubijeni ili ranjeni. Ljudi su goloruki izlazili na cev puške kako bi ga sprečili, ali uzalud. U Crnoj Gori kruži nekoliko verzija o motivu ovog nezapamćenog zločina.

- Vuk Borilović je i ranije bio incidentan i naizgled je delovao kao normalan čovek, ali samo nekoliko meseci pre zločina on je umislio da mu je neko bacio crnu magiju i navodno je i išao kod nekih vračara - kaže naš sagovornik i dodaje:

- Priča se i da je dao velike pare kako bi skinuo prokletsvo s njega. Toliko je verovao da mu neko radi o glavi, da je na kraju uradio to što je uradio i zavio ljude u crno. To je jedna verzija, a ima i drugih, ali šta ga je nateralo da počini ovoliko zlo zna samo on.

Istraga okončana Borilovića ubio metak policajca Vuk Borilović, inače, kobnog dana nije hteo da se preda, pa je u njega pucala policija, kao i komšija Nenad Neno Kaluđerović. Nakon četri meseca Više javno tužilaštvo u Podgorici navelo je da je Borilović stradao od prvog hica koje mu je zadao crnogorski policajac. - Istragom je utvrđeno da je Borilovića ubio policajac, ali da je preostala četri hitca ispalilo NN lice, a dalja istraga će utvrditi ko je to i tužilaštvo će na osnovu svi dokaza formirati pretmet protiv nepoznatg počinioca - naveli su iz tužilaštva, a prenosi crnogorski Dan.

Kako kaže Cetinjanin porodice žrtava često idu na groblje kako bi bili bliže svojim najmilijima.

- Porodica Martinovića skoro svakodnevno ide na groblje i pate za Natašom i decom, tu je Mitrović koji im je kum. Porodica Drecun je toliko ogorčena i ljuta da se konstantno zaklinju "da će kad-tad pasti krv i da će osvetiti svoje" - kaže on i dodaje da brat ubijenih sestara Radunović gotovo da samo misli o tome kako treba ispraviti nepravdu koja je počinjena.

Još dve tragedije u Crnoj Gori Poginule dve majke sa petoro dece U Crnoj Gori dogodile su se još dve jezive nesreće u kojima su majke u saobračajnim nesrećama poginule sa svojim naslednicima. Mojkovčanka Jelena Vuković (27) poginula je 9. oktobra kada je upravljajući " reno meganom" prvo udarila u bankinu, a potom sletela u ambis kanjona Tare na magistralnom putu Mojkovac-Žabljak. foto: Foto: SZS Mojkovac, Regionalni ronilački centar Bijela, Printscreen RTCG, Printscreen Facebook - U automobilu, kojim je upravljala bilo je i njeno troje dece, staro 2, 4 i 7 godina, od kojih je četvrogodišnje dete nađeno povređeno nekoliko sati nakon nesreće, a spasioci i ronioci danima su tragali za njenom decom, koja su na kraju pronađena u reci - podseća sagovornik i dodaje da je kobnog dana porodica krenula u selo kod supruga i oca dece. Samo mesec dana kasnije, tačnije 21. novembra poginuli su Aleksandra (43) i njena dva sina Nemanja (19) i Mladen (16) Koruga iz Pljevalja, nakon što je njihov automobil marke "golf 3" sleteo s Malog mosta u Podgorici i zbog jake bujice završio u reci. - Danima pre nesreće pada je kiša i poplavila je lokalni most, koji je kobnog jutra porodica "golfom" htela da pređe, ali vodostaj potoka Širalije se znatno povećao, pa meštani nisu prelazili most koji povezuje naselje - kaže izvor i podseća: Aleksandra Koruga sa sinovima foto: Privatna arhiva - Kada je auto došao na sredinu mosta, naišla je bujica koja ih je povukla sa sobom i auto je završio u vodi. Majka je uspela da ispliva i dozivala je pomoć, ali je ubrzo završila ispod površine vode. Telo majke je nađeno ubrzo nakon nesreće, a njeni sinovi nađeni su nakon što su spasioci i ronioci izvadili "golf 3".

