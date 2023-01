UHAPŠEN JOŠ JEDAN PUCAČ IZ OBRENOVCA! Pre 20 dana pretukli mladića i demolirali auto, drugog mladića hteli da ubiju iz pištolja

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu danas je saslušan Miloš M. (22) zbog sumnje da je 11. decembra u Obrenovcu, zajedno sa Đorđem M. (21) koji je u pritvoru i još dva lica, pokušao da ubije V.M. i naneo lake telesne povrede N.D.

Miloš M. se na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.

Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak da mu odedi pritvor da ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Na teret mu se stavljaju krivična dela Ubistvo u pokušaju i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivinih materija.

On je uhapšen 30. decembra, a sumnja se da je 11. decembra oko 20:40 časova Đorđe M. koji je nosio masku na licu, zajedno sa Milošem M. i još dva lica došao do staze ispred stambene zgrade u Obrenovcu, gde su u tom trenutku stojeći razgovarali oštećeni V.M. i N.D.

Čim ih je opazio V.M. je počeo da beži, a Miloš M. je, kako se sumnja, u njegovom pravcu ispalilo više projektila, ali je V.M. uspeo da pobegne.

Onda su sva četvorica prišla N.D. koji je seo u svoje vozilo, parkirano u neposrednoj blizini, pa mu je Miloš M. pretio pištoljem, dok su ga ostali tukli palicama po glavi i telu i naneli su lake telesne povrede.

Potom su palicama lupali i po njegovom vozilu i naneli mu štetu.

Kurir.rs