ŽENA SAHRANJUJE I BIVŠEG KOJI SE UBIO I PARTNERA KOJEG JE UBIO NJEN MUŽ: Oprašta se od muškaraca koji su joj obeležili život

Žena E. M. zbog koje se, verovatno, u Kikindi, u utorak, 3. januara, dogodio nezapamćen zločin, kada je njen bivši muž Z. M. (57) ubio njenog dugogodišnjeg partnera T. Z. (63), a onda izvršio samoubistvo, organizovaće sahrane obojici muškaraca.

foto: Kurir/Saša Urošev

Z. M. će biti sahranjen danas u Ruskom Selu, gde je, inače, živeo, a T. Z. sutra u Kikindi, gde je bilo njegovo prebivalište. Tako će se E. M. na dostojan način oprostiti od obojice muškaraca koji su obeležili njen život i tragično završili.

Podsećamo, zločin se dogodio u utorak rano ujutro, kada je Z. M. iz Ruskog Sela sačekao T. Z. ispred njegove kuće u Kikindi i tu ga ubio udarcima čekićem i ubodima nožem. Nakon toga se obesio na tavanu kuće svoje žrtve. Ovo ubistvo i samoubistvo verovatno se dogodilo oko pet sati ujutro, a njihova tela nađena su nekoliko sati kasnije, kada su komšije primetile krv na vratima kuće i odmah pozvale policiju. Telo T.Z. policija je pronašla u prizemlju kuće, a obešenog Z. M. na tavanu. Zločin se dogodio nakon što se T. Z. vratio iz Ruskog Sela gde je E. M. odvezao na posao u pekaru gde je godinama radila.

foto: Kurir.rs/S.U.

- Ona nije bila ljubavnica T. Z. već njegova dugogodišnja partnerka. Ona je ostavila muža pre šest-sedam godina, ali se nisu sudski razveli. Sa T. Z. je bila u dugogodišnjoj vezi i to su svi znali. Ona je bila u kući i to su znale sve komšije. Znala je i njena ćerka, a znao je i Z. M. Nije ona sad počinila preljubu, pa se Z.M. iznenadio. On je dugo godina radio u inostranstvu, ali se vratio i radio je na nekom voćnjaku u okolini Kikinde. Tako nam je ona rekla. Šta mu je sada zasmetalo, sam Bog će znati. Mogli su fino da se razvedu i svako nastavi svoj život – ispričao je Kikinđanin dobro upućen u ovaj slučaj.

Svi poznanici ovih ljudi svedoče da je veza E. M. i T. Z. trajala godinama i da se za nju znalo. E. M. je napustila muža i preselila se iz Ruskog Sela u Kikindu. Z. M. je živeo u Ruskom Selu, godinama je radio u Mađarskoj, ali se nedavno vratio. E. i Z. imaju ćerku i dvoje unučadi. Njihova ćerka znala je za vezu svoje majke i T. Z., čak joj je on nekada čuvao decu. E. ćerka i T. Z. radili su u istoj firmi, on je bio kondukter, a ona dispečer. T. Z. se pre nešto više od godinu dana penzionisao.

Zanimljivo je da je E. ime naznačeno na osmrtinici ili parti, kako kažu u Kikindi, samo za Z. M., ali ne i na onoj za T. Z. Kako je napisano, ožalošćenu porodicu M. čine supruga, ćerka, zet, unuci, a za T, koji se nikada nije ženio i nema decu, žale „njegovi najmiliji“.

(Kurir.rs/Novosti)