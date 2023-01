POZVAO ŽRTVU DO AUTOBUSA, PA IZ KASETE IZVADIO NOŽ I UBO GA U GRUDI: Mustafa saslušan zbog pokušaja ubistva na autobuskoj stanici

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu danas je saslušan Mustafa E. (43) iz Tutina zbog sumnje da je 3. januara na autobuskoj stanici u Beogradu oko 19.15 časova nožem pokušao da ubije A. D.

Osumnjičeni je na saslušanju izneo svoju odbranu. Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da Mustafi E. odredi pritvor da ne bi uticao na svedoke i da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo.

Mustafa E. se tereti za krivično delo ubistvo u pokušaju.

- Sumnja se da je on na Beogradskoj autobuskoj stanici najpre ušao u verbalnu raspravu sa A.D. pa ga pozvao da dođe do jednog parkiranog autobusa kako bi se raspravili. Kada su došli do autobusa, osumnjičeni je ušao unutra i izvadio nož iz kasete, pa je A. D., koji se nalazio kod prednjih vrata, zadao jedan ubod u grudi i naneo mu tešku telesnu povredu opasnu po život - navodi se u saopštenju VJT.

