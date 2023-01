PSI KOJI SU VLADANA ŽIVOG RASTRGLI BILI GLADNI I ŽEDNI?! Eksperti otkrili zašto dolazi do napada pasa: NIKAKO NE RADITE OVO

Već i prvi koraci istrage o napadu pasa u kojem je stradao novinar Vladan Radosavljević, a njegova supruga Olga teško povređena otkrivaju propuste koji su doveli do ove tragedije.

U istrazi koja je usledila nakon napada jedna osoba je uhapšena i određeno joj je zadržavanje do 48 sati, ali je na površinu isplivao i podatak da ovo nije prvi put da su ovi opasni psi nekog napali što je i naša ekipa Kurira zabeležila. Veterinar Dragutin Smoljanović gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije gde je otkrio zašto dolazi do agresivnosti kod pasa.

- Psi ujedaju iz dva osnovna razloga, jedan je strah, a drugi je odbrana teritorije. Strah se dešava kada su napadnuti i kada se brane, što ovde nije bio slučaj. Nagon za branjenje teritorije je izražen kada postoji nedostatak hrane i kada vlada glad u čoporu, kada se brani teritorija zbog ženke ili kada su tako dresirani.

Vladimir Bursać, izlagač pasa, u uključenju za jutarnji program naveo je razloge zbog kojih pas dolazi u tu situaciju da je agresivan.

- Ljudi zaboravljaju glavnu stvar. Pas je jedan od članova porodice i kada ga uzimamo, uzimamo novog člana porodice. Nikada ne treba uzimati psa kao ljubimca deci jer on nije igračka - rekao je Bursać i dodao:

- Ima više razloga zašto dolazi do agresivnosti, ali jedan od njih je zanemarivanje. Samim tim i uslovi u kojima žive. Pitanje je da li su ti psi zatvoreni, da li se puštaju u šetnju, da li imaju hrane i vode jer pas u nedostatku hrane hoće da se bori. Jer je to u jednom periodu bila divlja životinja koju smo mi pripitomili i on se bori za svoju ekzistenciju i normalno je da traži način da preživi.

Horor na Kosmaju Podsetimo, poznatog analitičara i novinara Vladana Radosavljevića na Kosmaju su izujedali psi, pa je nesrećni čovek iskrvario na smrt. Isti psi su, kako se navodi u saopštenju tužilaštva, 1. novembra 2022, u selu Nemenikuće u Sopotu napali devojčicu i naneli joj lake telesne povrede. Ipak, psi tada nisu izmešteni u karantin, a direktor Javno-komunalnog preduzeća "Veterina Beograd" Budimir Grubić kaže da o tom događaju nisu bili obavešteni. Reč je o psu rase staford, zatim mešancu staforda i pitbula i trećem psu koji je okarakterisan kao krupni mešanac. Oni su bili zatvoreni u boksu, ali su uspeli da se oslobode. Isti psi su ranije napali i ujeli dva dečaka. To je za Kurir rekla njihova majka Zora Mladenović, koja kaže da je prilikom drugog napada u novembru dete morala da vodi u Dom zdravlja, a doktorka je slučaj prijavila nadležnima.

Kurir.rs