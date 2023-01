RAMBO JOŠ NE MOŽE NA SLOBODU, U ĆELIJI JE SAM 22 GODINE: Legijin kum traži uslovno pomilovanje, ali ovo je OTEŽAVAJUĆA okolnost!

Nenad Bujošević Rambo (53), bivši pripadanik JSO, još ne može da izađe iz požarevačkog zatvora Zabela, pošto je sud peti put odbio njehov zahtev za puštanje na uslovnu slobodu, prenosi Informer.

Prema saznanjima, kum Milorada Ulemeka Legije (54), na ovu odluku će da uloži žalbu.

- Rambo je izdržao dve trećine kazne i ima pravo na uslovnu slobodu. On će se preko svojih advokata žaliti Ustavnom sudu Srbije i uložiti zahtev za zaštitu zakonitosti, kako bi preispitali ovu odluku - kaže sagovornik.

Rambo, kog još i zovu "čovek mačka", na lični zahtev, nalazi se u samici 22 godine, gde izdržava kaznu od 35 godina zatvora zbog učešča u ubistvu Ivana Stambolića i četvorostrukog ubistva funkcionera SPO-a na Ibarskoj magistrali, 3.oktobra 1999.godine.

Iako je ranije hteo samoću, sada mu ona stvara prepreku, pošto se nalazi u strogo čuvanom Sedmom paviljonu požarevačkog zatvora, u kojem se nalazi i Radomir Marković (76), bivši šef Državne bezbednosti Srbije, kao i Branko Berček (47), njegov kolega iz Jedinice za specijalne operacije (JSO) MUP Srbije.

- On nije u samici, već u nekoj vrsti izolacije. Sam je iz bezbednosnih razloga, jer su psiholozi zaključili da je psihički i fizički jak. Samica se smatra kaznom, ali to kod njega nije slučaj. Sada mu to pravi problem zbog drugih stvari. Ne može da dobije uslovni otpust i pravo na vikende i odmore. Pre 10 godina je smešten u Sedmi paviljon jer je to bilo najgore mesto u koje su tada mogli da ga stave. Smatra da ima pravo na uslovnu slobodu, kao i boravak u otvorenom delu, u koji je, na volšeban način, smešten ozloglašeni član "zemunskog klna" Aleksandar Simović, koji deli hleb zatvorenicioma - priča izvor.

foto: Printscreen Facebook

U međuvremenu, Rambo je jesenas dobio zadatak da cepa toalet-papir koji koriste svi robijaši u ovom kazneno-popravnom domu. Na istom zadatku je i Legijin nekadašnji vojnik Branko Berček (46) iz Loznice.

- Rambo je zadatak da radi na mašini za rezanje papira, a u istoj radnoj obavezi sa njim je i Berček, sa kojim je bio u Jedinici za specijalne operacije MUP Srbije. Međutim, mašina je radila dva dana i pokvarila se. U međuvremenu su je popravili i sada obojica vredno rade - kaže izvor.

ŠETAO SA SRETKO KALINIĆEM

Radna obaveza je normalna stvar u zatvoru, a dozvoljava se onima za koje se proceni da ne predstavljaju opasnost po osoblje i ostale zatvorenike.

- Prilikom šetnji po zatvorskom krugu, njega su uvek stavljali da šeta sa najopasnijim ubicama. Među njima je i Sretko Kalinić, ubica "zemunskog klana". Međutim, Kalinić sada šeta sam, a on je od početka robije sam u ćeliji - otkriva naš sagovornik.

Rambo je ranije govorio da mu je robija "mačji kašalj". Na suđenju je negirao krivicu. Naveo je da se nesreća na Ibarskoj dogodila na 500 metara od njegove zgrade u Lazarevcu, ali da njega niko nije video tamo. Traži da se obnovi suđenje, na kojem je za nesreću na Ibarskoj dobio 15, a za učešće u ubistvu Ivana Stambolića 35 godina zatvora.

U međuvremenu se sporazumno razveo od supruge Sanje, sa kojom ima punoletnog sina i ćerku.

Bujošević je rođen u Švajcarskoj, a nadimak Rambo vuče još iz vojske i sa ratišta u Krajini.

- Nadimak ima jer zna mnogo o oružju, a ne zbog bicepsa i tricepsa. U Arkanovoj gardi su mu prikačili to ime i ne može da ga se otarasi. On je žilav. Pre zatvora je znao da se konopcem spušta sa zgrade - kaže jedan Rambov prijatelj.

(Kurir.rs, Informer, D. Ćuruvija)