POJAVIO SE SNIMAK ČOVEKA KOJI JE POSLEDNJI VIDEO ANU VOLŠ: On je sedeo pored nje u novogodišnjoj noći, EVO ŠTA JE OTKRIO (VIDEO)

On je Beograđanku poslednji video živu

BEOGRAD/BOSTON - Bilo je svečano, a Brajan je pripremio i poseban obrok..., ispričao je muškarac koji je s Volšovima - Brajanom i nestalom Anom, dočekao Novu godinu u njihovoj kući.

Reč je o muškarcu po imenu Džem Mutlu koji je prema hronologiji događaja bio jedan od poslednjih ljudi koji su Beograđanku Anu videli živu pre nego što je nestala.

foto: CBSnews Boston Printscreen

Iako je Anu upoznao preko Brajana, on je za američku TV mrežu Si-Bi-Es (CBS) rekao da je i s njom izgradio čvrsto prijateljstvo jer je žena koja je uvek tu za druge... U tom trenutku zaplakao je u programu.

Šta je ispričao gost

On je u potpunoj neverici jer se ništa ne zna - ni kako je Ana nestala i šta se zapravo dogodilo jer je te večeri u kući između njih izgledalo sve u redu, svi su bili raspoloženi i veseli.

- Svi zajedno smo se veselili, slavili, igrali sa decom... a potom se zagrlili i nazdravili, sve ono što radite za Novu godinu. Nije bilo naznaka nekih problema, samo proslava - rekao je Mutlu za CBS.

Šta mu je bilo sumnjivo Mutlu je kroz suze u TV programu rekao da je u šoku i neverici i da mu je odmah bilo sumnjivo kad je Brajan rekao da je Ana nestala posle čega je pozvao lokalnu policiju u Kohesi.

On je dodao da su Ana i Brajan živeli u odvojenim kućama. - Putovala je stalno. Nije viđala decu onoliko često koliko bi želela, volela je sve, definitivno je jako volela svoju decu.

Džem Mutlu kaže da je iz njihove kuće, posle slavlja, otišao u 1.30 posle ponoći.

- Sedela je pored mene na barskoj stolici za ostrvom u kuhinji. Apsolutno nije bilo naznaka da će se te noći dogoditi bilo kakva tragedija, nestanak ili bilo šta drugo - rekao je Mutlu.

Šta je policiji ispričao Brajan

Prethodno je Brajan rekao istražiteljima da su on i Ana ugostili zajedničkog prijatelja Džema na večeri. On je stigao oko 20:30. i otišao "oko 1 ili 1.30 ujutru". Brajan je rekao da su on i Ana legli ​​u krevet "ubrzo" nakon što je Džem otišao i dodao da mu je supruga rekla da ima "hitnu situaciju na poslu" i da što pre mora u Vašington. Pošto žive u iznjamljenoj kući jer je njihova izgorela, Brajan je zvao i stanodavca da ga pita da li je video Anu i ima li nadzorne kamere.

Volš je policiji rekao da je svoju ženu poslednji put video u njihovoj kući u Кohasetu rano 1. januara kada je taksijem krenula na aerodrom da bi odletela u Vašington na posao. Takođe je rekao vlastima da je 1. januara otišao u prodavnicu, 55 kilometara vožnje od Кohaseta, a sledećeg dana odveo svoje dete po sladoled.

Policijska istraga, međutim, otkrila je da nije bilo vožnje Uberom ili Liftom na Novu godinu i da Ana Volš nije stigla na let ili u Vašington, a njen mobilni telefon je lociran u njenoj kući kasnije tokom dana.

Istražitelji su zatim pregledali snimak video nadzora iz prodavnice gde je Volš navodno otišao 1. januara, međutim, nisu ga primetili iako je takve tvrdnje izneo pod zakletvom. Na snimku iz druge prodavnice vidi se da je 2. januara kupio za 450 dolara sredstava za čišćenje, krpe, kantu i cerade.

