SA KIM SE DOPISIVALA ANA VOLŠ KOBNE VEČERI? Detektiv Braca Zdravković nema dilemu: MOTIV JE JASAN, ali ovo me je ZAČUDILO!

Detektiv Braca Zdravković ispričao je da je u kontaktu sa komšinicama Ane i Brajana Volša koje su mu otkrile detalje njihovog upoznavanja. Policija, kako spekulišu mediji, sve više sumnja da je Brajan Volš brutalno ubio, a potom raskomadao suprugu Anu koja se i dalje vodi kao nestala osoba.

Posle otkrića krvi i krvavog noža u podrumu kuće, ali i svih laži koje je izrekao Brajan Volš kako bi sebi obezbedio alibi, sve sumnje su pale upravo na njega. Inače, Ana i Brajan imaju tri maloletna sina, a sumnja se da su u vreme ubistva u kući bila i njihova deca.

Bilo mnogo bogataša

Detektiv Braca Zdravković ispričao je da je u kontaktu sa komšinicama Ane i Brajana Volša koje su mu otkrile detalje njihovog upoznavanja, piše Espreso.

"Nakon što se preselila u Ameriku, Ana je prvo radila u jednom hotelu u Vašingtonu kao spremačica gde je upoznala veliki krug ljudi. Jedan prijatelj organizovao je razne obuke koje su se ticale biznisa, a jedan od predavača je bio upravo Brajan Volš. Njih dvoje su se tada upoznali nakon čega je Brajan preko svojih veza ubacio Anu da radi kao menadžer u jednoj agenciji koja se bavila organizovanjem zabava za bogate ljude iz Bostona i okoline. Kada je počela da se bavi tim poslom upoznala je mnogo uticajnih bogataša koji su imali veliku ulogu u njenom napredovanju i karijeri koju je kasnije započela u poslu prodaje nekretnina", kazao je Zdravković

Inače, kako je Zdravković ispričao, iz svojih izvora je saznao da je početak Anine i Brajanove veze bio prilično idiličan kao i da su ubrzo počeli da žive zajedno, a onda je došlo do sunovrata u Brajanovom životu!

"Kada su počeli da se zabavljaju on je bio ekstavagantan tip, imao je dosta novca i time je pokušavao da je fascinira što je na posletku i uspeo. Njih dvoje su počeli zajednički život 2015. godine kada se ona seli u Boston, a samo godinu dana kasnije stupaju u brak. Ubrzo nakon venčanja Brajanov biznis propada dok Ana u tom periodu počinje da radi sa nekretninama i veoma brzo napreduje. Brajan u tom periodu nabavlja falsifikovane fotografije iz Južne Koreje koje je prodavao za veliki novac i dok je u početku mislio da će se izvući, kazna ga je stigla 2021. godine kada je dobio kućni pritvor", rekao je Zdravković.

Braca Zdravković je mišljenja da je Brajan zaista ubica, ali se čeka zvanična potvrda.

"DNK analiza još uvek nije potvrdila da li krv koja je pronađena u pordumu njihove porodične kuće pripada Ani, ali ja mislim da ju je definitivno Brajan ubio. Sada je potrebno pronaći gde je on raskomadao njeno telo, slutnje su takve jer je on guglao "kako se rešiti tela žene od 52kg" - ispričao je sagovornik.

Čudi me za takvog čoveka

Naš sagovornik prokomentarisao je čudne okolnosti kod slučaje Ane Volš kao i ponašanje Brajana prilikom hapšenja.

#AnaWalshe | #AnaWalsheMissing Ana’s best friend was interviewed by Boston 25 news & she shared insight about the last time she saw Ana, her marriage & how she describes the situation now that Ana is still missing. pic.twitter.com/OacOBPK0sq — 🤓L̤̮E̤̮G̤̮🅰️C̤̮Y̤̮🤓 (@iamlegacy23) January 11, 2023

"Sve ukazuje na to da Brajan nije planirao ubistvo. Možda je to uradio u afektu jer je i sam prijatelj koji je kobne večeri bio kod njih otkrio da se ona dopisivala za vreme večere. Mislim da je kod njega ljubomora izazvala da uradi tako nešto. Čudi me to što ljudi koji se bave prevarama obično su maštoviti ljudi i ako bi planirali da ubiju ženu to sigurno ne bi uradili u sopstvenoj kući. Ako se desi da takve osobe ubiju u afektu onda obično ili prijave sebe policiji ili pokušaju da izvrše samoubistvo. Pritom, njegovo ponašanje je veoma čudno, izraz lica mu je bio blaženi, a uozbiljio se tek kada su mu izneli dokaze, ubeđen sam da je on ubica", zaključio je sagovornik.

Podsetimo, Alisa Kirbi, najbolja prijateljica nestale Ane, rekla je za američke medije da su Ana i Brajan imali razmirice oko dece, a da je oko Božića bilo poprilično napeto.

"Ja sam bila sa njom u četvrtak uveče. To je bio poslednji put da sam bila sa njom. Tada smo izašle na večeru, a prethodno smo išle na ples i ostale smo do kasno. Sutradan ujutru, tog petka ona je otišla u Boston. Njihove svađe bile su oko toga kada će konačno da se presele u Vašington, kada ću ona ponovo da budem sa svojom decom, to je bio njen prioritet. Oni su prolazili kroz jedan veliki stresni period i znam da je za Božić bilo napeto. Ali nije postojalo ništa što je ukazivalo da se ona plašila za svoj život ili da se osećala nebezbedno", rekla je ona.

Alisa je ispričala da je Ana bila samo frustrirana jer nije mogla da zbog posla provodi više vremena sa decom.

"Ona je o Brajanu govorila kao o njenom najboljem prijatelju. Oboje su bili vrlo bliski. Uvek je govorila da je njihova ljubav bila na prvi pogled i da mu je verovala, da je on dobra osoba, da je sve što je uradio u prošlosti zapravo posledica samo loših i nesmotrenih odluka", rekla je ona.

