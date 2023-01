U BRAKU NESTALE BEOGRAĐANKE IPAK BILO TRZAVICA: Evo oko čega su se svađali Ana i Brajan Volš, ovo više nije mogla da izdrži!

Nestanak Ane Volš rođene Beograđanke i majke troje dece iz grada Kohaseta u Masačusetsu, o kojoj se od 1. januara ništa ne zna uzburkao je srpsko-američku javnost

Ana Volš je misteriozno nestala nakon što je napustila svoj dom nedaleko od Bostona kako bi uhvatila let za Vašington rano ujutru 1. januara. Međutim, Ana, koja ima tri sina od 2 do 6 godina, nikada se nije ukrcala u avion, niti je stigla do aerodroma. Od tada je niko je više nije video, kao da je u zemlju propala. Usledila je opsežna potraga.

foto: Privatna Arhiva

Među onima u Srbiji koji s velikom pažnjom, netremice, očekuju vesti s druge strane okeana, jeste i Milanka Ljubičić majka nestale Ane. Ona negira da je Ana bila u svađi sa svojim mužem Brajanom Volšom. Iako ne krije da je bilo trzavica.

- Jedino što vidim kako mogući razlog svađe je to što je ona želela da i deca dođu kod nje u Vašiongton, ali Brajan pošto je još uvek bio u tom sudskom procesu i pošto nosi nanogicu nije dozvolio da deca idu... Eto jedino to bih mogla da navedem kao jedan od mogućih razloga za nesuglasice. Drugo ništa ne mogu da kažem. Uvek su bili nasmejani raspoloženi - rekla je Milanka Ljubičić. Na pitanje da li se ćerka žalila na ponašanje muža, Milanka je odgovorila odrično i dodala:

Hapšen zbog lažnih slika Endija Vorhola Suprug nestale Ane, Brajan Volš je 2016. od prijatelja pozajmio dve slika Endija Vorhola, rekavši mu da može da ih proda. On je slike i sertifikat autentičnosti fotografisao i stavio na Ibej i ubrzo se našao kupac koji je slike platio čak 80.000 dolara. Međutim, kada su slike stigle, nije bilo sertifikata koji potvrđuje autentičnost, a dodatnu sumnju je budio i sam izgled platna koji je delovao “novije”. Slučaj je prijavljen nadležnima. Istragu je vodio FBI. Ustanovljeno je da su slike u stvari replike. Brajan je uhapšen 2018. godine a krivicu je priznao tri godine kasnije.

- Ne, nije se žalila, ali jedino kad je došla u novembru požalila se da sve ovo sa Brajanom predugo traje, da je umesto dva meseca ostao skoro godinu dana u toj iznajmljenoj kući i da joj nije prijatno da toliko putuje, a želela je da deca budu sa njom - ispričala je majka nestale Ane Volš.

Podsetimo, majka troje dece Ana Volš je nestala bez traga, a ono što je poznato jeste da je trebalo da ode u Vašington radi posla. Međutim, na taj let nikad nije stigla. Brajan Volš je prijavio nestanak svoje supruge u sredu 4. januara, a istog dana je nestanak je prijavio i njen poslodavac.

foto: Facebook/Ana Walshe

Nešto kasnije Brajan Volš je uhapšen pod sumnjom da je dovodio u zabludu organe koji su istraživali Anin njen nestanak.

Sa lisicama na rukamna Brajan Volš našao se juče pred američkim tužilaštvom gde je naveo da nije kriv, a u porodičnoj kući nađen je krvavi nož koji je upotrebljivan, ali i sredstva za čišćenje u vrednosti od 450 dolara. Takođe, nađena je i testera, a istražitelji su pretražili i deponiju.

Kurir.rs/Informer