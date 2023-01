BRAJAN VOLŠ JE ČAK OVDE IŠAO DA BI KUPIO SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE! Stručnjak otkriva: Morao je da prijavi nestanak policiji ZBOG OVOGA

Policija ima razlog da veruje da je Brajan Volš počinio krivično delo obmanjivanja policijskih istražitelja - rekao je okružni tužilac Norfolka.

Naime, muž je tvrdio da je Ana morala na posao prvog januara i da je čekala taksi, a američka policija je to dokazala kao neistinu.

Podsetimo, Beograđanka Ana Volš je nestala prvog januara, a razni dokazi utvrđuju na to da ju je njen suprug ubio.

Između ostlog, nađen je i krvav nož u podrumu kuće u kojoj je Beograđanka živela, a njen suprug tih dana kupio je sredstva za čišćenje u prodavnici koja su koštala 450 dolara.

Povodom tragedije koja je zadesila porodicu Volš koji imaji troje maloletne dece, gost "Pulsa Srbije" je Mladen Radulović, urednik portala Kurir.rs.

Naime, o deci se trenuto stara socijalna služba, a Brajanu Volšu je određena kaucija od 500.000 dolara. On se i dalje izjašnjava da nije kriv.

- To je jedna tragična poruka svakom monstrumu koji posrne za nasiljem, a to je da nasilje rađa nova nasilja. Sve su manje šanse da se Ana pronađe, muž verovatno više neće ugledati svetlost dana, a deca će, na žalost, postati siročići nakon jednog normalnog i bezbrižnog života u krugu normalne porodice. Strašno je to što Ane nema, niko ne zna gde je. Vidimo i profesiolanost američke policije, koji svaki detalj stavljaju u opticaj. Utvrdili su da se muž koristio neistinom i da Ana nije koristila aplikacije taksija, niti je izlazila, niti koristila svoju karticu - rekao je Radulović.

Čudna je okolnost da su njen poslodavac i suprug obavestili policiju maltene u isto vreme. Odnosno, pravi polemiku to što se to dogodilo nakon tri dana, pa se proteže pitanje da li i ovo ima naznake sumnje na njenog muža:

- To možda ukazuje na činjenicu da Brajan ne bi prijavio nestanak još nekoliko dana, ali su ga vrovatno zvali sa posla tražeći Anu i rekavši da su obavestili policiju. Samim tim, on nije imao kud, pa je i sam prijavio slučaj. Iako postoje mnoge naznake da je muž počinio zlodelo, policija se ipak strogo drži zatvora i pronalazi delove mozaika, a Brajan je trenutno uhapšen zbog ometanja policijske istrage, nakon što je jasno slagao policiju - rekao je novinar Kurira.

Nakon toga, novinar je komentarisao krvav nož koji je pronađen, ali i to da je Brajan bio u kućnom pritvoru jer je počinio krivično delo falsifikovanja slika.

- Sve ukazuje na to da je on pokušao da se sakrije u svojoj akciji čišćenja. Imao je meru zabrane, praktično je bio u kućnom pritvoru zbog krivičnog dela prodaje falsifikovanih slika Endina Vorhola. Smeo je otprilike ujutru od 8 do 10 sati da izađe iz kuće, da isprati decu u vrtić i popodne između 15 i 18 časova da ih vrati. Dakle, kretanje nije bilo omogućeno u potpunosti. Policija ga uhapsila i jer je pričao kako je kupovao detetu sladoled, ali se ispostavilo da je bio u prodavnici koja je 30 kilometara udaljena od Bostona, u nadi da ga niko neće prepoznati i tamo kupio sredstva za čišćenje. To se izdogađalo dva dana nakon nestanka - rekao je Radulović.

