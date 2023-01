"VOLŠ JE BIO OZBILJNI PSIHOPATA" Mišev: ONI TO jako dobro kriju! Rajević: Slika govori SVE! SERUM istine TREBA UVESTI I KOD NAS!

Kako prenose američki mediji, iako se zasad sumnjiči samo za ometanje istrage, policija poseduje sve više dokaza da je Brajan Volš suprugu ubio u podrumu kuće, zatim njeno telo raskomadao, zavio u tepih i u svom automobilu odvezao 76 kilometara dalje na deponiju na kojoj se otpad uništava i od njega se proizvodi struja.

Uhapšen je u nedelju, u trenutku kada je nameravao da napusti kuću i to jer je policija dovela u sumnju iskaz koji je zvanično dao, a u kom je naveo da je suprugu poslednji put video u novogodišnjoj noći, kada je hitno kupila avionsku kartu kako bi se vratila na posao u Vašington.

Postoji dokumentacija da se Brajan punih 12 godina lečio u psihijatrijskoj ustanovi, a otac ga se odrekao i nije želeo da čuje za njega do smrti

Zdravko Rajević, potpredsednik Novog policijskog sindikalnog saveza i Gordana Mišev, stručnjak za bezbednost, gosti jutarnjeg programa, dali su mišljenje o daljem razvoju ove situacije.

Lični stav

- Neosporno je da je on nju likvidirao, to je mojh lični stav i stav članova sindikata. U ovom lsučaju kao i drugim bilo bi neophodno da se uvede forenzička analiza drogom, kako bi se utvrdila istina. Postoji serum istine, trebalo bi da se izvrše određene modifikacije, a apelovao bih i na naše organe da se uvede ova opcija i u naše krivične zakonike. Nema ništa svetije od ljudskog života. Žene su te koje su ključne žrtve u nasilju u porodici. 350 žena je nastradalo u krugu porodice, što ubistvom supruga, što dizanjem ruke na sebe od pritisaka koje joj pričinjava supružnik - rekao je Rajević.

00:54 SLUČAJ ANE VOLŠ

Brak Volš nije bio idealan

- Možete i sami da se uverite da postoji njena slika sa masnicom u predelu slepoočnice, a ona je tu masnicu prokomentarisala uz osmeh i obrazloženje da je masnicu zadobila tokom trčanja. Oni su oboje iz veoma jakih patrijahalnih porodica - rekao je Rajević.

Posredni dokazi

- Prvo ja mislim da mi ne raspolažemo ni delom informacija koje ima policija u Bostonu. Drugo to je njihova kuća, sve su to posredni dokazi. Nema tela, nema dela je mnogo teže u Americi nego kod nas. U ovom slučaju, za sad, nemamo informacije, ni dokaze. Čovek koji je optužen za ometanje istrage ima kauciju od pola miliona dolara! Kad sve posložimo, zašto je lagao? Šta je sa njenim telefonom? Zašto je telefon ostao tu? Zašto nije uzela decu? - upitala je Mišev i dopunila:

- On je sociopata. I nema sposobnost empatije. Uglavnom je to neka trauma iz detinjstva. On je prvo krenuo sa prevarama u svojoj porodici. Oni važe za jako uglednu i jako elitnu porodicu. Postavlja se pitanje da li je ona imala životno osiguranje. On je čovek koji je sociopata, koji može da ima stabilne poslove i živote, ali ne mogu da se kontrolišu kada je neka provokacija, tako da je moguće da je on impulsivno odreagovao i ubio je - rekla je i dodala da možda zaista nije planirao da je ubije.

Apel za pomoć majci

- Psihopate gledaju da sebe prikažu dobrim pred prijateljima. Moguće da je to bio njen apel za pomoć. Kada je videla da majka ne može da dođe, brže bolje je prodala kuću, i moguće da mu je rekla da će pokupiti decu i otuići. E sad zamislite nekog ko nema ništa, ima nanogicu, ne radi ništa, kako bi reagovao - rekla je Mišev.

