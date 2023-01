KO JE BILA ANA LJUBIČIĆ PRE BRAJANA VOLŠA: Beograđanka u potrazi za američkim snom, detalji iz života (FOTO)

KOHASET/BOSTON - Već s prvim pogledom na njene društvene mreže, Ana Volš (39) ima sve: lepotu, držanje inteligenciju, sjajan stil, sjajan posao, prelepe kuće u Vašingtonu i i primorskom gradiću Kohasetu, muža koji je obožava i tri prelepa sinčića.

Njena ljubav prema visokim potpeticama i modi, koju često pokazuje na društvenim mrežama jednaka je njenoj ljubavi prema porodici i poslu o čemu je često brojnim fotografijama obaveštavala pratioce kačeći slike iz privatnog života, pokazujući koliko je daleko dogurala u svom životu, ličnom i profesionalnom još vremena odrastanja u rodnoj Srbiji.

Ana Ljubičić pre Brajana

- Do mene je da li će biti, napisala je u oktobru 2021. na Fejsbuku iznad fotografije s posla na kojoj se vidi sićušna brineta duge kose dok sa širokim osmehom pozira u crnoj haljini, objavio je Boston25news.

Lični poriv da uspe, da ispuni svoj američki san pao je u senku iznenadnog i misterioznog nestanka iz kuće u novogodišnjoj noći.

Njen suprug Brajan Volš (46) uhapšen je za ometanje istrage u vezi s njenim nestankom. Podsetimo prethodno je za njim tragao i FBI zbog krađe i prevare i falsifikovanja originalnih umetničkih dela Endija Vorhola koje je tako ukradene preprodavao drugima.

Oglasio se i srpski konzulat "Njen nestanak izaziva veliku zabrinutost mne samo u srpskoj zajednici koja živi u Americi nego i u samoj Srbiji koja pomno prati medijske izveštaje o njenom slučaju", saopštio je konzulat Srbije dodajući da smo svi ujedinjeni u molitvi za njen bezbedan povratak iako najnovija sumorna saznanja ukazuju na drugačije razrešenje. U srcima smo s njenom porodicom, posebno njenom malom decom koja zaslužuju da ponovo budu sa svojom majkom", dodao je naš konzulat.

Rođena je u Beogradu, u Srbiji, i ima dvojno državljanstvo. U našem konzulatu kažu da se sećaju Ane koja je nekoliko puta dolazila povodom različitih administrativnih usluga i da im je u sećanju ostala kao divna dama.

Ana je po profesiji agent za nekretnine i ubrzano se kretala ka poziciji regionalnog menadžera u vašingtonskoj firmi za koju radi.

Ana je mlada i ambiziozna žena koja je sebi postavila najviše ciljeve na putu ka uspehu. Prema njenom profilu na Linkdinu

Godine 2005, dolazi u SAD, i počinje da radi sezonske poslove u ugostiteljstvu. Radila kao sobarica i kao konobarica u Vašingtonu. Godine 2008. živi i radi u Njujorku posle čega se seli za Boston, gde postaje stalnozaposlena na mestu menadžera za hotelske rezervacije u hotelu u Lenoksu gde je srela svog budućeg muža Brajana Volša. Tu su se i zaljubili.

Pogled iz Anine sobe u Lominoj ulici kod Zelenog venca

“Uvek ga je opisivala kao svog najboljeg prijatelja, bili su veoma, veoma bliski, ljubav na prvi pogled”, rekla je njena drugarica Alisa Kirbi za Boston 25.

Venčali su se 2016. a Ana je na Instagram postovala slike sa venčanja. Na jednoj se vidi kako je Brajan ljubi u obraz dok Ana prosto blista u beloj venčanici s velom i bidermajerom u ruci.

Godinu kasnije zasnovali su porodicu i rodio im se prvi od tri sina. Ana je nastavila i sa karijerom žonglirajući između majčinstva i istovremeno napredujući u korporativnoj hijerarhiji.

Godine 2010. prihvata posao pomoćnika menadžera u hotelu Interkontinental u Vašingtonu, napredujući potom do visokih menadžerskih pozicija. Prebacuje se u isti hotel ali u Bostonu, a potom njena karijera napreduje još više.

Na mrežama je kačila porodične, slike iz kancelarije s kolegama, ali sa majkom prilikom svake posete Beogradu.

Njena drugarica Alisa ispričala je da je Ana sa Brajanom imala brojne svađe na temu kada će joj se konačno Brajan sa decom pridružiti u Vašingtonu.

- Kada ću konačno moći da budem sa svojom decom, Brajane, pitala ga je jer joj je to bio prioritet. Alisa je dodala i da ju poslednji put videla dan pre nestanka. Bile su na večeri i otišle zajedno na ples.

- U poslednje vreme oboje su bili u stresnoj situaciji, bio je to napet Božić ali nijednog trenutka ničim mi nije pokazala da strahuje za svoj život ili da se oseća nebezbedno s njim u kući. Samo je govorila da želi stalno da bude sa svojom decom - ispričala je Kirbijeva i briznula u plač ne mogavši više da zadrži suze.

- To je strašno, nepojmljivo, to što se desilo, nije fer, nije fer što se to dogodilo", zaključila je ona.

