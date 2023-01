BRAJAN VOLŠ ISKOPIRAO ČUVENOG AMERIČKOG UBICU IZ 1970. GODINE: Jeziva sličnost sa misterioznim nestankom Beograđanke Ane

Ukoliko je Amerikanac ubio svoju suprugu, Beograđanku Anu Volš (39), koja je nestala 1. januara, to je uradio po receptu svog sunarodnika, o čijem zločinu je napisana i knjiga

Ukoliko je Amerikanac Brajan Volš (48) ubio svoju suprugu Beograđanku Anu Volš (39), koja je nestala 1. januara, to je uradio po receptu američkog ubice iz 1970. godine, o čijem zločinu je napisana i knjiga!

Naime, slučaj gotovo identičan ovom u Masačusetsu "već je viđen" u Sjedinjenim Američkim Državama, a dogodio se pre 53 godine u Njujorku. Kako se navodi u knjizi "Najbolja odbrana Alana Deršovca", muž je ubio i istranžirao suprugu, a pred sudom je proglašen krivim iako telo žrtve nikada nije pronađeno.

Nađeni dokazi

Nakon što je Brajan Volš u nedelju uhapšen zbog ometanja istrage u vezi nestanka svoje žene Ane Volš, kojoj se gubi svaki trag 1. januara, sve oči su uprte u njega i sve je više dokaza koji ukazuju na to da Ana nije više živa.

Naime, policija je najpre u podrumu kuće Volšovih pronađena tragove krvi i okrvavljeni nož, a kasnije je na deponiji u blizini kuće Brajanove majke pronađena i krvava sekira, zatim testera, tepih i iskorišćena sredstva za čišćenje. U Brajanovom autu su takođe nađeni određeni tragovi, a snimci sa sigurnosnih kamera otkrili su da je on u vreme Aninog nestanka za 450 dolara kupio sredstva za čišćenje, ali i to da je on lagao policiju o svom kretanju.

- Slučaj nestanka Ane Volš je maltene identičan ubistvu žene iz 1970. u Njujorku. U tom slučaju je od dokaza nađen nož, krv i krvave barice, kao i tragovi borbe sa ubicom. Telo žrtve nikad nije nađeno, ali se za zločin sudilo njenom suprugu koga je branio čuveni advokat i profesor Pravnog fakulteta na Harvardu, Alan Deršovac - kaže za Kurir advokat Ivan Gvozdenac.

On objašnjava da su i sada nađeni tragovi koji ukazuju na to da je Brajan Volš ubio Beograđanku, iako još uvek nema tela.

- Kada je počelo suđenje, tužilaštvo je iznelo svoje dokaze, a Alan koji je zastupao osumnjičenog tokom procesa se nije javljao za reč, tek se na kraju suđenja obratio velikoj poroti, koju je ubrzo šokirao svojim izlaganjem - stoji u knjizi "Najbolja odbrana".

Porota odlučila

Advokat je između ostalog izveo trik ispred 12 porotnika.

- Advokat je rekao da je tužilaštvo ponudilo brojne dokaze, ali ne i telo. Rekao je: "Na ova vrata će za 10 sekundi ući gospođa!". Pokazao je na vrata sudnice i počeo da odbrojava - prepričava Ivan Gvozdenac:

- Svi porotnici su pogledali u vrata, ali se žena nije pojavila. Advokat im je tada rekao: "S obzirom na činjenicu da ste se svi vi okrenuli ka vratima, sumnjate u to da je ona živa".

Porota se potom povukla kako bi donela odluku, a svi su očekivali da je optuženi suprug biti oslobođen.

- Iako su svi nakon sjajnog performansa advokata bili ubeđeni da će ubica biti oslobođen, porota je odlučila drugačije. Obrazloženje takve odluke bilo je to da su porotnici kada su pogledali ka vratima, isčekivajući navodnu žrtvu, u sedmom sekundu pogledali ka osumnjičenom koji se jedini nije okrenuo i nije pogledao ka vratima, očito jer je znao da njegova žena neće ući pošto je mrtva - navodi se u knizi "Najbolja odbrana".

Pogled prema vratima

Ivan Gvozdenac nam je pojasnio da je u SAD porota dužna da oslobodi okrivljenog ako postoji razumna sumnja.

- U datom slučaju pogled porote prema vratima i iščekivanje ulaska žene okrivljenog objektivni pokazatelj da je postojala razumna sumnja porote u to da li je žena mrtva ili živa, što je svima ukazivalo da će porota osloboditi okrivljenog što se nije dogodilo - zaključio je.

Igor Jurić otkrio I ubica moje Tijane je pretraživao na internetu Igor Jurić gostovao je u Pulsu Srbije na Kurir TV gde je naveo da ga slučaj nestanka Beograđanke u Americi podseća na ubicu njegove ćerke Tijane. igor jurić foto: Kurir televizija - Nažalost, nisam optimista. Jedna stvar me je jako asocirala na smrt i tragediju našeg deteta. Pročitao sam na Kurir portalu, da u su u internet pretragama ovog čoveka, koji je osumnjičen za nestanak Ane Volš , pronašli kako je želeo da prikrije dokaze. U istoriji pretraga pronađeno je pretraživanje pod nazivom "kako se rešiti tela" - rekao je Jurić: - Na suđenju ubici Tijane Jurić jedan od dokaza je bio to što je on pretraživao kako da se brže uništi telo. Pošto nije mogao da nađe kako se raspada telo čoveka, nastavio je da pretražuje sa telom svinje. Ja bih jako voleo da se Ana vrati živa, ali plašim se da je sudbina Ane Volš onakva kakva je i Tijanina.

Konzulat Srbije Zabrinuti smo Povodom nestanka Ane Volš oglasio se konzulat Srbije u SAD gde su naveli da i oni pomno prate ceo slučaj. - Njen nestanak izaziva veliku zabrinutost ne samo u srpskoj zajednici koja živi u Americi nego i u samoj Srbiji koja pomno prati medijske izveštaje o njenom slučaju - saopštio je konzulat Srbije dodajući "da su svi ujedinjeni u molitvi za Anin bezbedan povratak, iako najnovija sumorna saznanja ukazuju na drugačije razrešenje". - U srcima smo s njenom porodicom, posebno njenom malom decom koja zaslužuju da ponovo budu sa svojom majkom - dodali su iz konzulata za američke medije.

Detaljno planiran zločin Brajan Volš tajno prodao kuću, spremio i pasoš Američkoj policiji, kako prenose mediji, javio se svedok koji je bacio novo svetlo na nestanak Ane Volš, navodeći da kuću, uoči Nove godine nije prodala žena za kojom se traga, već njen suprug, uhapšeni Brajan. brajan volš prodao aninu kuću foto: Printscreen/Instagram, Printscreen/Twitter, Printscreen - Ugovor o prodaji kuće u Reveru, koja je bila u vlasništvu Ane Volš evidentiran je u registru okruga Safolk 29. decembra prošle godine. Čovek koji je bio uključen u prodaju, državnoj policiji u Masačusetsu izjavio je da je kuća kupljena na Anino ime u januaru 2020. za 137.000 dolaza. U novembru prošle godine je puštena u prodaju i početna cena joj je bila 199.000 dolaza, ali je brzo prodata i to po gornjoj traženoj ceni od 220.000 dolara. Prodaja je zaključena 17. decembra - navode američki mediji i dodaju da dokumenta dokazuju da je potpis na ugovor stavio Brajan Volš, koji je kao dokaz priložio vozačku dozvolu.

Poruka mužu Neka 2023. bude najbolja do sada U kući u kojoj su sa trojicom maloletnih sinova živeli nestala Ane i njen muž, pronađena je Anina poruka na kutiji šampanjca koja ja je ostala u njihovoj trpezariji od novogodišnje noći, u kojoj je ona poslednji put viđena živa. u kući ostale stvari nakon novogodišnje noći foto: Twitter/ Crime With Bobby, Instagram/anawalshe - Vau! 2022... Kakva godina! Pa ipak, i dalje smo ovde i zajedno! Hajde da učinimo 2023. najboljom do sada! Mi smo kreatori naših života... Hrabrost, ljubav, istrajnost, saosećajnost i radost. S ljubavlju, Ana" - piše crvenim slovima na jednoj strani kutije za šampanjac, dok je na drugoj isprisano: „Gem, Ana, Brajan, 2023!" U trpezariji Ane i Brajana, kako navode američki mediji, osim ispisane poruke na kutiji, ostale su i tri boce pića, ali i dva pasoša.

Zakasnela poruka Izvini, izgubio sam telefon Mendi i Majk Silva, prijatelji porodice Volš, rekli su za jednu američku televiziju "da se nešto dogodilo pre otprilike šest meseci između Ane i Brajana" i upitali su "Brajane, gde je Ana, ako nešto znaš što ne kažeš?". Mendi i Majk su godinama bili podstanari kod Volšovih. Majk je otkrio da je Brajanu 1. januara poslao poruku u kojoj mu čestita Novu godinu, a odgovor je dobio tek sutradan. anini prijatelji traže od brajana da kaže gde je ana volš foto: Printscreen/NBC Boston, Printscreen/Instagram - Srecćna Nova godina. Izvini zbog kašnjenja. Izgubio sam telefon, moj sin ga je upravo pronašao - napisao je Volš u poruci koju je Silva podelio sa NBC 10 Boston.

